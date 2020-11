Coronavirus, 1127 positivi nel trapanese. Nuovo record di contagi in Sicilia. Conte promette gli aiuti alle imprese

07/11/2020 06:00:00

Sono 1.127 i positivi totali in provincia di Trapani, il dato è al netto di decessi e guariti. Sono 1.423, invece, i nuovi positivi in Sicilia e 34 sono i decessi che fano salire il tptale a 628. Ed è nuovo record di casi Covid in Italia dall'inizio della pandemia: sono 37.809 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 446.

I dati nel trapanese - Sono due i nuovi decessi nelle ultime 24 ore e portano il totale a 42. Le città più colpite romangono Alcamo e Trapani entrambe con 217 contagi e Marsala 141. Ecco come sono distribuiti i positivi nei 24 comuni: Alcamo 217; Buseto Palizzolo 7; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 1 3; Castellammare del Golfo 53; Castelvetrano 83; Custonaci 29; Erice 47; Favignana 4; Gibellina 10; Marsala 141; Mazara del Vallo 106; Paceco 32; Pantelleria 36; Partanna 23; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 16, Santa Ninfa 1; Trapani 217; Valderice 34; Vita 2, San Vito Lo Capo 40; Petrosino 5. I guariti dall'inizio dell'epidemia 888 (+34 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva 6, i ricoverati – del territorio – non in terapia intensiva 45 (+1 rispetto a ieri). Il totale dei tamponi effettuati oggi (il dato è parziale) sono 341, mentre sono stati effettuati 592 tamponi per la ricerca dell'antigene.

Screening in piazza a Mazara - Oggi sabato 7 novembre e domenica 8 novembre nel piazzale G.B. Quinci di Mazara del Vallo verrà effettuata la campagna di screening della popolazione scolastica per l’effettuazione su base volontaria di tamponi antigenici rapidi Covid 19. CHI PUO’ EFFETTUARE I TAMPONI: I tamponi sono riservati su base volontaria solo alla popolazione scolastica degli Istituti scolastici superiori: studenti, dirigenti, personale docente, non docente, compresi i familiari; MODALITA’: Drive in (con le auto); QUANDO: Sabato 7 novembre nel piazzale G.B. Quinci dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 18,00 i tamponi saranno riservati all’Istituto d’Istruzione superiore D’Altavilla ed all’Istituto d’Istruzione Superiore Liceo Adria-Ballatore (studenti, personale e familiari)

Domenica 8 novembre nel piazzale G.B. Quinci (dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 18,00) i tamponi saranno riservati all’Istituto d’Istruzione superiore Francesco Ferrara ed all’Istituto regionale d’Arte (studenti, personale e familiari).

REGOLAMENTAZIONE FILA: L’allineamento della fila di auto dovrà effettuarsi nel lungomare lato scalinata in direzione piazzale Quinci. Il tratto dall’intersezione con la via Valeria fino al piazzale Quinci sarà inibito alla normale sosta ed adibito alla fila per il drive in. Chi vorrà sottoporsi ai test rapidi dovrà: Portare con sé documento identità e penna per la compilazione dei moduli che saranno distribuiti direttamente nelle auto in fila da personale volontario delle associazioni del territorio che collaborano all’iniziativa con la supervisione della Polizia Municipale. L’iniziativa è dell’Anci Sicilia, in collaborazione con l'Assessorato regionale della Salute, il Dipartimento di Igiene Pubblica distrettuale dell’Asp di Trapani ed il Comune di Mazara del Vallo. Per la popolazione scolastica interessata allo screening ed i loro familiari è un’opportunità che l’Amministrazione comunale invita a sfruttare rispettando il calendario e le modalità sopradescritte.

Nuovo record di nuovi casi di Coronavirus e di vittime in Sicilia - Sono 1.423 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.525 tamponi effettuati; 34 i decessi, che portano il totale a 628. Con i nuovi casi salgono così a 19.513 gli attuali positivi con un incremento di 987. Di questi 1.316 sono i ricoverati: 1157 in regime ordinario e 159 in terapia intensiva con un aumento di due ricoveri. In isolamento domiciliare sono 18.197. I guariti sono 402. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 321, Catania 292, Ragusa 292, Messina 157, Trapani 121, Siracusa 91, Agrigento 62, Caltanissetta 47, Enna 40.

Nuovo record di casi Covid in Italia dall'inizio della pandemia: sono 37.809 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 446 in più rispetto a ieri (era da aprile che non si registravano numeri simili). Complessivamente sono 862.681 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 40.638. Sono 234.245 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (nuovo record), circa 15mila più di ieri, con un rapporto positivi/tamponi al 16,14%, quasi un punto più di ieri.

Sono quasi 500mila gli attualmente positivi al Covid in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 499.118, con un incremento rispetto a giovedì di 26.770. Di questi, 24.005 sono ricoverati nei reparti ordinari, 749 più di ieri, 2.515 sono in terapia intensiva, con un incremento di 124 nelle ultime 24 ore, e 472.598 sono in quarantena, 25.897 in più.

Dall'inizio della pandemia sono invece 322.925 le persone dimesse o guarite, con un incremento nelle ultime 24 ore di 10.586. Con 46.401 tamponi eseguiti è di 9.934 il numero di nuovi positivi in Lombardia, con un rapporto pari al 21,4%. E' salito a 570 il numero di pazienti in terapia intensiva:(+48) e a 5.563 (+245) quello dei ricoverati Covid negli altri reparti. I decessi sono stati 131, per un totale di 18,118. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 4296 casi, di cui 1763 in città., a Varese 1.124, a Monza 968, a Como 941, a Brescia 569, a Pavia 408, a Bergamo 362, a Lecco 338, a Mantova 254, a Cremona 237, a Lodi 103 e a Sondrio 94.

Il Premier Conte sui ristori alle imprese - All’inizio della prossima settimana oltre 211 mila imprese vedranno accreditati, direttamente sul proprio conto corrente, i primi bonifici dei contributi a fondo perduto predisposti dal Governo. Dopo soli nove giorni dall’emanazione del primo decreto-legge “Ristori”, ancora prima dei tempi che avevamo previsto, l'Agenzia delle Entrate ha già disposto infatti i primi mandati di pagamento per un ammontare di quasi 1 miliardo di euro, per le attività economiche e produttive interessate dalle misure restrittive adottate con il Dpcm del 24 ottobre. In una fase così critica della nostra storia, che ci vede tutti impegnati a combattere la nuova avanzata del contagio, dare un aiuto concreto e immediato a chi è in difficoltà è necessario per proteggere il nostro presente e il nostro futuro. È un impegno che ho preso di fronte a tutto il Paese, a tutti i cittadini italiani. Tutto il Governo è al lavoro per questo. Proprio in queste ore, inoltre, stiamo finalizzando anche il decreto “Ristori bis”, con cui rafforziamo la rete di protezione e di sostegno per tutte le attività economiche che si trovano nelle zone a maggior rischio, alla luce delle nuove misure adottate con l’ultimo Dpcm. Dobbiamo fare tutto ciò che è necessario, con rapidità ed efficacia, per riuscire tutti insieme a superare al più presto questa crisi.