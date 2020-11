All'Alberghiero di Erice attivato uno sportello di ascolto dedicato ai giovani

12/11/2020 21:00:00

Uno Sportello di Ascolto dedicato ai giovani, alle loro esigenze emotive, alle loro necessità di confronto su temi e argomenti di attualità inerenti, a 360 gradi, la loro generazione.

Lo ha attivato anche per l’anno scolastico in corso, da circa una settimana, l’Istituto Alberghiero ‘Florio’ di Erice diretto dalla preside Pina Mandina, pensando a un’attività di supporto dedicata a prevenire il disagio legato all'isolamento affettivo cui il Covid costringe i giovani, con l’aggiunta di un’ulteriore attività mirata che prenderà il via la prossima settimana, dedicata a un ciclo di incontri, e consulenze, incentrato sull’educazione sessuale, volto anche a prevenire e scongiurare gravidanze indesiderate. Lo Sportello sarà curato dalla dottoressa Manuela Mancuso, psicologa e psicoterapeuta che da tempo collabora con la scuola, su richiesta dei ragazzi, con dei colloqui sia individuali che per classi, in orario scolastico, e su prenotazione.

“Quello che vogliamo garantire è un’attività costante di informazione – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – alla luce delle innegabili e sempre più imponenti responsabilità educative della scuola e degli episodi di cronaca che non risparmiano le nostre città e le realtà più vicine a noi, che dimostrano quanto spesso sia deleterio lo scollamento tra gli adulti e il mondo dei giovani e la mancanza di un dialogo volto a risolvere insieme i problemi. Le scuole, dotate di fondi appositi da dedicare a tali attività di supporto e formazione – aggiunge – dovrebbero essere ora più che mai in prima linea per andare incontro ai bisogni dei ragazzi e mi auguro che sempre di più riescano ad utilizzare gli strumenti appositi considerando che gli alunni che vivono un disagio o dei problemi relazionali, con il passare del tempo rischiano di aumentare il loro malessere trasformandolo in vera e propria patologia. Il nostro è uno spazio riservato, in cui ciascuno degli studenti potrà dialogare con la dottoressa Mancuso. Ogni colloquio stimolerà il processo di crescita, e fornirà strumenti per fronteggiare meglio le problematiche emergenti, nel cammino di costruzione dei cittadini del domani”.