Scrive Claudio, sul caos di via Fici a Marsala e la non risposta di Grillo

17/11/2020 18:47:00

Salve, ho letto l'articolo sulla vicenda della via Fici a Marsala. Sono un residente della via e oltre la situazione da voi citata c'è lo schiamazzo fino a tarda notte (per fortuna adesso limitato dal coprifuoco), danni alle macchine e ai portoni, risse, urla, spaccio ed uso di sostanze stupefacenti, rifiuti abbandonati e vetri rotti ovunque.

Piú volte abbiamo chiamato i vigili urbani che non intervengono mai e lo stesso per carabinieri e polizia, ho inviato anche qualche messaggio al nuovo sindaco e un video di qualche tempo fa sulle condizioni di una domenica mattina tra specchietti rotti, vetri e immondizia per terra.

Nessuna risposta.



L'inverno scorso e questa estate abbiamo visto cose al limite dell'assurdo e finita la condizione del coprifuoco con la riapertura della sala giochi tornerà il disagio, con questi ragazzi vengono e fanno quello che vogliono.

Ieri pomeriggio sono sceso a comprare le sigarette ed erano 30 assembrati senza mascherina.



Avete voi modo di girare la cosa al sindaco o smuovere le acque?



Grazie

Claudio