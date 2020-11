Licei e istituti tecnici. Le migliori scuole in provincia di Trapani secondo Eduscopio 2020

17/11/2020 06:00:00

Quale scuola superiore scegliere? Anche quest’anno nel prendere la scelta che cambia la vita di ciascuno studente viene d’aiuto Eduscopio, lo studio che ogni anno la Fondazione Giovanni Agnelli effettua misurando l’efficacia educativa delle scuole italiane di secondo grado.

L'idea è semplice: per capire se una scuola dà buone basi, si va a vedere cosa è successo a chi si è diplomato in quella scuola e poi si è iscritto all'università. E come ogni anno abbiamo fatto un confronto tra i diversi istituti della provincia di Trapani, suddivisi per tipologia.

L’obiettivo stesso di Eduscopio è anche quello di confrontare i diversi istituti dello stesso territorio che offrono percorsi formativi analoghi. Lo studio si sviluppa attraverso un incrocio di dati rilevati dall’”Anagrafe degli studenti universitari” che registrano informazioni utili sulla base delle scelte di iscrizione e relativi risultati degli immatricolati.

La panoramica di oggi si concentra sulle scuole superiori della provincia di Trapani. Tutti i dati fanno riferimento a tre classi successive di immatricolazioni che hanno però già ultimato il primo anno di studi universitari.

Come funziona

Per ogni istituto viene indicato un Indice Fga, che combina media dei voti e crediti acquisiti dando loro lo stesso peso (50/50), e poi ci sono appunto le media voti e la percentuale di crediti ottenuti nel corso del primo anno accademico dagli studenti universitari che si sono diplomati nelle scuole esaminate. Quest’ultimo è un indice normalizzato per tenere conto del diverso grado difficoltà dei corsi di laurea, che ci dice quanti crediti universitari sono stati ottenuti dagli studenti della scuola in percentuale sui crediti previsti al primo anno di corso



Ecco quindi come sono state valutate le scuole della provincia di Trapani.



LICEO CLASSICO

Secondo Eduscopio 2020 tra i licei classici è ancora il Liceo “D'Aguirre” di Salemi il primo in classifica in provincia di Trapani, con un indice Fga di 71,55, gli studenti che si “licenziano” da qui al primo anno di università ottengono una media voti di 25,96, e il dato sui crediti ottenuti è di 76,8.

Il Liceo D'Alcamo (Is Ferro) di Alcamo ha un indice Fga di 71,40, una media voti ottenuti dagli studenti all'università di 26,51, e il 71,89% di crediti.

Il Liceo Giovanni Pantaleo di Castelvetrano ha un Fga di 66,07, media voti 25,88, crediti ottenuti 66,46%.

Il Leonardo Ximenes di Trapani ha un indice Fga di 66,89, una media voti di 26,14, e la percentuale dei crediti ottenuti è di 65,96%.

Il Giovanni XXIII di Marsala ha un indice di 60,92, gli studenti ottengono una media voti di 25,08 al primo anno di università, e il dato sui crediti ottenuti è di 62,82%.

L'Adria Ballatore di Mazara del Vallo ha un Fga di 59,33, media voti 24,5 e crediti ottenuti 64,52%.

C'è anche il liceo Vivona (Is Mattarella-Dolci) di Castellammare del Golfo che ha un fga di 67,38, gli studenti hanno ottenuto una media voti di 25,63, e il 71,21% di crediti.

LICEO SCIENTIFICO

E' primo anche quest'anno il Liceo Giuseppe Ferro di Alcamo, che presenta un indice Fga di 79,75, la media voti ottenuta nel primo anno di università dagli studenti dipolomati nel liceo è di 27,59 e l'indice di crediti ottenuti è di 79,57.

Il Liceo Dante Alighieri di Partanna ha un indice di 65,3, media voti 25,22, crediti ottenuti 70,4%.

L'Adria Ballatore di Mazara del Vallo ha un indice Fga di 70,83 e la media voti degli studenti al primo anno di università è di 25,78 con un indice di crediti ottenuti di 76,82.

Il Liceo Vincenzo Fardella di Trapani ha un indice Fga di 72,34, media voti 26,43, crediti ottenuti 74,39.

Il Michele Cipolla di Castelvetrano ha un indice Fga di 66,37, con una media voti del 25,38 per gli universitari, e crediti ottenuti 71,28%.

Il Liceo Pietro Ruggieri di Marsala attesta il suo indice fga a 73,74 con una media voti nel primo anno di università di 26,35 e un punteggio di 77,88 per i crediti ottenuti.



LICEO SCIENZE UMANE

Primo in provincia di Trapani è il liceo Rosina Salvo di Trapani che ha un indice Fga di 61,24. 25,52 è la media voti degli studenti e i crediti ottenuti sono il 59,83%. Per l’indirizzo Economico Sociale l’indice fga è di 48,02, la media voti è 23,84 e la media dei crediti ottenuti 47,41.

Segue il Liceo Pascasino di Marsala è di 53,85, al primo anno di università gli studenti che hanno conseguito la maturità in questa scuola hanno una media voti di 23,77, e il dato dei crediti ottenuti è di 59,62. Nell’indirizzo Economico Sociale l’indicatore Fga è di 33,73, la media voti 21,27, la percentuale dei crediti 40,23.

Il Liceo Vito Fazio Allmayer di Alcamo che ha un indice Fga di 52,39, con i suoi studenti che al primo anno di università ottengono un media voti di 23,63, e crediti ottenuti 57,84%. Anche qui è presente l’indirizzo Economico Sociale che attesta un Fga di 44,92, una media voti di 22,42 e una percentuale di 53,02 di crediti ottenuti.

L'Istituto Dante Alighieri di Partanna ottiene un indice Fga di 53,2, 24,22 è la media voti degli studenti al primo anno di università, mentre il dato sui crediti ottenuti è 54,54%.

Il Liceo Giovanni Gentile di Castelvetrano che ha un indice Fga di 48,86, una media voti di 23,58 e crediti ottenuti 51,22%.





LICEO LINGUISTICO

A Trapani il Liceo Rosina Salvo ha un indice Fga di 67,49 gli studenti ottengono una media voti di 25,66 mentre i crediti ottenuti sono 71,11.

Ad Alcamo il Liceo Vito Fazio Allmayer ottiene un indice di 68,84, gli studenti hanno una media voti di 25,89 al primo anno e crediti conseguiti per il 71,94%.

Il Liceo Pascasino di Marsala ha un indice Fga di 52,02 e una media voti di 24,25, con crediti ottenuti dagli studenti per 51,95%.

Il Liceo Linguistico Cipolla di Castelvetrano ha un Fga di 59,45, gli studenti al primo anno di università ottengono una media voti di 25,16 e una percentuale di crediti del 59,25.





ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO

Istituto Calvino-D'Amico di Trapani ha ottenuto un punteggio di 50,28 nell'indice Fga, e gli studenti che poi si iscrivono all'università ottengono una media voti di 23,57 con 54,18% crediti ottenuti nel primo anno.

L'istituto Francesco Ferrara di Mazara del Vallo ha un indice fga di 54,65, la media voti ottenuti dagli studenti è di 24,24 mentre i crediti ottenuti il primo anno sono pari al 57,33%.

L'istituto Girolamo Caruso di Alcamo ottiene un Fga di 52,39 punti, media voti 23,36 e 60,08% crediti ottenuti.

Il Francesco D'Aguirre di Salemi ha un fga di 48,64, la media voti ottenuti dagli studenti diplomati in questo istituto al primo anno di università è di 23,24, mentre la percentuale dei crediti ottenuti è di 53,58%.

Quest'anno figura anche l'istituto Dante Alighieri di Partanna che ha un fga di 38,85, mentre la media voti è 21,71 e la percentuale crediti è 46,74.

Istituto Ferrigno Accardi di Castelvetrano ottiene un Fga di 46,01, gli studenti una volta all’università hanno una media voti al primo anno di 22,71 e una percentuale di crediti del 52,75%.



Non è presente alcuna valutazione sull'istituto Garibaldi di Marsala in quanto non manda all'università un numero “congruo” di diplomati.



E per la stessa motivazione non sono presenti nello studio Eduscopio i dati di molte scuole. In linea di massima, però, si è potuto osservare che rispetto agli anni scorsi sono tendenzialmente migliorate, per molti istituti, le performance degli studenti delle scuole della provincia di Trapani, e questo fa acquisire punteggio ovviamente agli istituti che guardano sempre con molto interesse Eduscopio.