Al via il primo Forum Territoriale Sicilia online del progetto Lost in Education

18/11/2020 18:00:00

Giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, si terrà il Forum Territoriale virtuale della città di Marsala del progetto “Lost in education” sostenuto da ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa, con capofila il Comitato Italiano per l’Unicef Italia in partnership con Arciragazzi nazionale, 20 scuole e 6 ETS.

Attraverso "Lost in education", che ha l’obiettivo di migliorare il benessere dei ragazzi e delle ragazze e la loro capacità di percepirsi come attori trasformativi della propria comunità scolastica, territoriale e di vita, si intende rafforzare la centralità della scuola come luogo educativo e aumentare il supporto e la consapevolezza dell’intera comunità, dove gli attori sociali siano capaci di riconoscere le proprie competenze educative e dare attivamente e responsabilmente il proprio contributo. Una città educante – Marsala - è quella che educa i propri cittadini, ma che si fa anche educare.

Al forum Territoriale di Marsala, quale luogo di incontro e confronto, parteciperanno 140 tra studenti e insegnanti delle scuole partner: l’Istituto comprensivo ad Indirizzo Musicale "L. Sturzo - Sappusi" e l’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo Commerciale “G. Garibaldi”. Con loro anche rappresentanti delle istituzioni: il sindaco, Massimo Grillo, e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, Antonella Coppola, oltre agli enti del privato sociale del territorio.

Durante i Forum si attiveranno Tavoli di Partecipazione Attiva, in cui condividere le buone prassi e individuare strategie comuni alle situazioni di povertà educativa o di disagio sociale, si rappresenterà la Mappa di Comunità, esito del lavoro partecipato di mappatura dei ragazzi e delle ragazze dei luoghi, fisici e simbolici, per documentare e promuovere il presente, progettare il futuro e avviare un processo collettivo verso patti educativi territoriali. Mai come ora “serve tutto il villaggio” per accompagnare ogni bambino/a e ragazzo/a nella crescita e nella creazione di una prospettiva futura promettente, ben oltre l’emergenza.