Coronavirus a scuola: il Comune ha fatto il punto con i presidi. Ecco cosa si è deciso 

18/11/2020 16:57:00

Il Comune di Marsala ha organizzato un incontro con i dirigenti scolastici delle scuole cittadine per capire il da farsi circa l'emergenza coronavirus. In tanti chiedono la chiusura anche delle scuole elementari e medie, con un provvedimento d'urgenza del Sindaco, ma sono anche diversi i genitori, e gli operatori che sostengono che non ci sono situazioni allarmanti tali da richiedere un provvedimento così grave. Ed in effetti è quello che è emerso dalla riunione. In una nota il Comune fa sapere che "non c'è un allarme contagi nelle scuole, tale da potere giustificare una loro eventuale chiusura".

Nel corso della videoconferenza, in pratica, i diversi dirigenti intervenuti hanno avuto modo di rappresentare criticità, metodi adottati e legittime difficoltà nell'affrontare l'emergenza covid: da un lato, i monitoraggi settimanali che vengono effettuati nelle sedi scolastiche da loro dirette; dall'altro la chiusura localizzata di classi o plessi laddove si sono registrati i contagi.

L'assessore Antonella Coppola (nella foto), che è anche lei preside, commenta: " ”I contagi, per la verità, sono finora stati pochi grazie anche ai dirìgenti che hanno immediatamente isolato i casi sospetti, nonché alle famiglie che - in via precauzionale e responsabilmente - hanno tenuto a casa i propri figli. La didattica a distanza, in alcuni casi applicata, rientra nella disponibilità dirigenziale; ma sono certa che il buon senso di tutti e il costante dialogo con i genitori contribuiranno a mitigare la comprensibile ansia familiare causata dal periodo emergenziale”.

Nel fine settimana, intanto, si farà lo screening per tutti i bambini delle scuole elementari e le loro famiglie, dopo aver fatto quello per studenti delle scuole superiori e scuole medie.