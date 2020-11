Coronavirus, aggiornamenti su Marsala: contagiati, guariti, ricoverati

19/11/2020 21:14:00

Aggiornamento sul coronavirus a Marsala per oggi, 19 Novembre 2020.

I contagiati in città aumentano notevolmente: a Marsala ci sono 518 persone che fino ad ora hanno contratto il Covid.

415 concittadini sono attualmente positivi, 99 sono guariti, 4 sono deceduti.

Al Paolo Borsellino di Marsala ci sono ricoverate 84 persone. 75 sono nel reparto Covid, 9 nel reparto di terapia intensiva, dove rimangono liberi solo tre posti letto. I marsalesi ricoverati in ospedale sono 22, 3 in terapia intensiva. 4 marsalesi sono ricoverati fuori provincia.

Sabato e domenica si terrà lo screening per la popolazione scolastica dei bambini delle scuole elementari e delle loro famiglie. Lunedì mattina l'Asp, pertanto, avrà un quadro chiaro sull'eventualità di chiudere o meno alcune o tutte le scuole del territorio. Il Comune di Marsala non può emettere ordinanza di chiusura se le valutazioni non sono supportate dai dati dell'Asp.