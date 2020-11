"Noi infermieri, i tuttologi e il Covid. Andrà tutto bene?"

23/11/2020 18:30:00

Queste sono le mie riflessioni dopo 27 anni di servizio infermieristico domiciliare per pazienti in ADI ( Assistenza Domiciliare Integrata ).

A noi Operatori Sanitari ci definiscono eroi, ma eroi non lo siamo, siamo solo gente al servizio di chi purtroppo sta peggio di noi. Vorrei dedicare queste mie riflessioni al Governo Nazionale e Regionale, al Ministro Speranza e l’ Assessore Regionale alla Salute Razza ed a tutti i politici Nazionali e Regionali ed inoltre vorrei ringraziare tutto il personale Medicasa Italia S.P.A. per il lavoro di squadra che stiamo svolgendo giornalmente e costantemente in Provincia di Trapani per tutti i pazienti in Assistenza Domiciliare.

Finora è stato un 2020 normale? No, è un 2020 che rimarrà nella storia, dove abbiamo conosciuto vari DPCM. Un anno in cui abbiamo conosciuto il vero senso della parola "lockdown". L'anno in cui è ritornato il coprifuoco, un anno che segnerà molti di noi. Un anno di guerra contro un nemico invisibile, che semina panico, paura a anche morti.

Un anno in cui noi Operatori Sanitari siamo in guerra, abbiamo studiato di tutto, ma a questo non eravamo preparati, e non mi vergogno nel dirlo, ma con dignità ci siamo vestiti da guerrieri, adesso viviamo le nostre giornate sperando che Dio ci dia sempre la forza necessaria, perché noi, non abbiamo pannelli protettivi in plexiglass come negli uffici.



Eh no, non abbiamo clienti ma pazienti.

Eh no, non possiamo mantenere sempre le distanze di un metro e mezzo.

Noi le distanze non possiamo mantenerle mai.

Eh no, non sempre puoi fare le cose con calma, a volte devi correre ed a volte se la mascherina scende non hai il tempo di tirarla su, perché i guanti che hai alle mani sono sporchi.

La positività, i sintomi, le terapie intensive, la difficoltà di gestione, i posti letto che mancano: è tutto vero.

Ditemi che è stato creato da chi pare a voi, ditemi che è tutto studiato a tavolino, ditemi che il vaccino non esce perché al momento conviene, ditemi ciò che vi pare!

Ma ciò che tutti noi stiamo vivendo ogni santo giorno, ogni santo turno, ogni santo momento, è tutto vero!

E credeteci, vorremmo poterne fare a meno.

Andrà tutto bene? Non ne siamo più convinti.

Noi lavoriamo (non ci siamo mai potuti fermare), ci basiamo su ciò che ai nostri occhi è evidente e Stop.

I tuttologi (quelli seduti sul proprio divano di casa) li abbiamo lasciati fare a voi. Con questi risultati...





Aldo Sciacca, Infermiere professionale