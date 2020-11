Coronavirus, Italia: "Stiamo cercando di riaprire le scuole prima di Natale"

24/11/2020 06:55:00

“Cercheremo di aprire le scuole prima di Natale. Stiamo lavorando per questo” lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato ieri su La7.

“Serve prudenza ma se i contagi andranno giù, e ci sarà la possibilità di allentare alcune restrizioni, mi auguro che anche le scuole superiori vedano un ritorno graduale degli studenti in classe”, conferma la ministra Azzolina, che poi avverte: “E dovremo essere cauti anche negli ultimi giorni dell’anno, quando le scuole saranno chiuse”.

Stessa volontà dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede, che condivide le parole di Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico: “La scuola deve essere aperta o per i ragazzi sarà un massacro. Adesso dobbiamo lavorare, con tutte le necessarie misure di sicurezza, per una graduale riapertura di tutte le scuole”.

“Dai rappresentanti dell’OMS al coordinatore del CTS Miozzo, dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Brusaferro al professor Ricciardi, un insieme di voci autorevoli ha motivato scientificamente la necessità di tenere aperti i cancelli delle scuole. D’altra parte, a dimostrarci che le scuole non rappresentano incontrollati focolai di contagio, è l’andamento della pandemia negli istituti che sono rimasti aperti. Per questo è ormai urgente capire come passare dalle parole ai fatti e permettere a milioni di ragazzi di rioccupare progressivamente il proprio banco”: ribatte Vittoria Casa, Presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione.

Nel frattempo una soluzione per i licei “può essere quella di considerare un giorno a settimana in presenza, a rotazione, magari con scaglionamenti per quanto riguarda gli orari d’ingresso”: è il consiglio di Susanna Esposito, professore ordinario di pediatria e direttore della Clinica pediatrica all’Azienda ospedaliera-universitaria di Parma.

Certo è che seppur rientrando a dicembre – fino al 3 resta valido il Dpcm attualmente in vigore – tra ponti e vacanze di Natale resterebbero pochi giorni per stare tra i banchi.