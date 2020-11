Le attività di orientamento dell'ITT "Mattarella" di Marsala

24/11/2020 20:50:00

L’ITT “Piersanti Mattarella” di Marsala, sotto la guida della dott.ssa Antonella Coppola, ha avviato per l' a.s 2021-2022 le attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio ed ai loro genitori.



Il primo e il secondo incontro rispettivamente dal tema "Viaggio virtuale nei nostri laboratori" e "Dalla progettazione alla realizzazione di un circuito elettronico", hanno visto una massiccia e vivace partecipazione degli studenti che hanno colto l'occasione per rivolgere molte domande ai docenti presenti sulle attività che vengono svolte presso l’istituto e per informarsi sul futuro che attende i diplomati, sia che si scelga di proseguire gli studi all'Università, sia che si preferisca immediatamente immettersi nel mondo del lavoro.



Quest'anno tutte le attività di orientamento saranno svolte in videoconferenza per ovvi motivi legati all'emergenza covid. Sono stati quindi programmati una serie di incontri informativi e formativi, al fine di offrire a studenti e loro genitori uno strumento valido per consentire una scelta ragionata e consapevole della scuola superiore basata su dati concreti. All'interno degli incontri formativi sono stati organizzati tre mini corsi di Robotica, di Coding e Cyber Security ed infine di Intelligenza Artificiale, tutte tematiche che oggi riscuotono grande interesse per gli svariati campi di applicazione.

Secondo le indicazioni ministeriali le iscrizioni cominciano il 4 gennaio e terminano il 25 gennaio 2021.