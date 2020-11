Marsala, il Professionale "Cosentino" avvia il piano di orientamento per le nuove iscrizioni

24/11/2020 19:32:00

L’istituto professionale F. Cosentino di Marsala sito in via del Fante N° 35, sotto la guida della dott.ssa Antonella Coppola, ha avviato le attività di orientamento rivolto agli alunni di primo grado del territorio.



Tutte le attività di orientamento saranno svolte in videoconferenza a causa dell’emergenza Covid.

I docenti dell’istituto saranno lieti di illustrare il piano dell’offerta formativa e gli indirizzi di studio in una serie di incontri informativi e formativi, programmati online e trasmessi alle scuole del territorio, al fine di offrire a studenti e loro genitori uno strumento valido per consentire una scelta ragionata e consapevole della scuola superiore, basata su dati concreti.

L’istituto è dotato di strutture moderne: un laboratorio di informatica , uno per i servizi commerciali , un laboratorio di metodologia operativa, un laboratorio linguistico, un laboratorio di esercitazione odontotecnica e un laboratorio di ottica, nonché la palestra.

E’ un’occasione di crescita che proietta l’alunno nel mondo lavorativo anche grazie all’alternanza scuola- lavoro, adesso PCTO, in aziende del territorio e al tirocinio diretto e indiretto . Certificazioni linguistiche e tanti progetti sono proposti agli alunni che , con il diploma conseguito , possono accedere a qualsiasi università . Gli indirizzi presenti sono :

indirizzo per la sanità e assistenza sanitaria;

indirizzo gestionale ;

indirizzo ottico ;

indirizzo odontotecnico.

Secondo le indicazioni ministeriali, le iscrizioni cominceranno il 4 gennaio e termineranno il 25 gennaio 2021. L’istituto Professionale vi invita a seguire le proprie iniziative su Facebook e sul sito

https://www.isgiovannixxiiicosentino.edu.it/ , potranno inviare richiesta di informazioni all’indirizzo email della scuola tpis02700d@istruzione.it e/o alla email della FS, prof.ssa giuseppina.amodeo@giovannixxiiicosentino.it.

Per partecipare agli incontri di orientamento gli studenti e i loro genitori devono registrarsi su: https://forms.gle/woW1h1ncddg1kHLRA



Questo il calendario completo delle attività.

PALINSESTO DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO A.S. 2020/21

ATTIVITÀ DI LABORATORIO SVOLTE SU MEET:

l’aula per collegarsi su Meet/ G-Suite è: orientamento.ipc@giovannixxiiicosentino.it, il codice è codice cda-ypwa-ovc

1I Laboratori Sono i seguenti

LABORATORIO DI ODONTOTECNICA

LABORATORIO DI SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA

LABORATORIO DI OTTICA

LABORATORIO GESTIONALE

19/11/2020 ORE 16 /17 : ASSISTENZA E SANITÀ

21/11/2020 ore 16/17: ODONTOTECNICO

24/11/2020 ORE 16 /17 :OTTICO

3/12/2020 ORE 16 /17 :GESTIONALE

9/12/2020 ORE 16 /17 : ODONTOTECNICO

15/12/2020 ORE 16 /17 : ASSISTENZA E SANITÀ

17/12/2020 ORE 16 /17 :OTTICO

11/01/2021 : ORE 16 /17: ODONTOTECNICO

19/01/2021 ORE 16 /17: GESTIONALE

21/01/2021 ORE 16 /17 :OTTICO

25/01/2021 ORE 16 /17 :ASSISTENZA E SANITÀ

INCONTRI CON I GENITORI SU MEET : orientamento.ipc@giovannixxiiicosentino.it , il codice

meet.google.com/cda-ypwa-ovc

23/11/2020 ore 16/17

30/11/2020,

04/12/2020,