Coronavirus, 166 nuovi contagi nel trapanese. Tre nuove vittime e 22 ricoverati in terapia intensiva

25/11/2020 16:50:00

Sono 2889 in totale le persone attualmente positive in provincia di Trapani. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 166 nuovi casi al netto delle guarigioni e dei decessi, sono questi i dati aggiornati ad oggi mercoledì 25 novembre. Sono 1252 le persone guarite dall'inizio dell'epidemia. In provincia ci sono purtroppo tre nuove vittime del Covid-19 che portano il totale a 61. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, sono 22, mentre quelli del territorio, non in terapia intensiva sono 83.

I dati nelle città trapanesi: Alcamo 384, Buseto Palizzolo 5, Calatafimi Segesta 12, Campobello di Mazara 33, Castellammare del Golfo 67, Castelvetrano 238, Custonaci 48, Erice 113, Favignana 4, Gibellina 29, Marsala 498, Mazara del Vallo 425, Paceco 71, Pantelleria 74, Partanna 35, Poggioreale 1, Salaparuta 7, Salemi 39, Santa Ninfa 5, Trapani 643, Valderice 76, Vita 3, San Vito Lo Capo 43, Petrosino 36.

I tamponi molecolari effettuati sono 441, tamponi per la ricerca dell'antigene 399.

I dati degli creening del 7 e 8 novembre: il totale dei positivi al tampone molecolare è di 48 su un totale di 179 positivi al tampone dell'antigene.

I dati dello screening del 21 e 22 novembre: il totale dei tamponi molecolari positivi è di 106 su un totale di 155 positivi all'antigene.