Tragedia a Palermo: bambina di 10 anni muore durante l'ora di ginnastica 

25/11/2020 18:44:00

E' stato un malore a stroncare la giovane vita di Marta, la bimba di 10 anni morta stamattina durante la lezione di educazione fisica presso l'Istituto Vittorio Emanuele Orlando di Palermo.

A confermare il decesso per cause naturali è stata l'ispezione cadaverica eseguita dal medico legale, giunto nel pomeriggio nella scuola di via Lussemburgo. Il corpicino della studentessa è stato restituito ai familiari per le esequie. Il magistrato non ha disposto l'esame autoptico.

Domani in segno di lutto nell'Istituto saranno sospese le lezioni. «Ciao Marta» si legge a caratteri cubitali nell'homepage del sito della scuola.

«E' un momento drammatico, è accaduta una grave disgrazia. Tutta la comunità scolastica si unisce al dolore della famiglia» è stato il commento della preside della scuola Virginia Filippone.

La dirigente ha seguito per tutta la giornata il susseguirsi delle notizie relative a questa tragedia, in un primo momento collegata ad una caduta accidentale della bambina durante l’ora di ginnastica.

I primi a tentare di rianimare l'alunna che si era accasciata a terra sono stati gli insegnanti. I sanitari del 118, immediatamente allertati, sono giunti rapidamente sul posto ma per la piccola non c’era più nulla da fare.

Erano due le classi prime medie in quel momento all’interno della palestra dell'Istituto. Diversi alunni e alunne avrebbero visto la bambina per terra, in preda a convulsioni.