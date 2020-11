Liceo Classico di Marsala, comincia il progetto "Informazione e mafie. Capire per lottare"

26/11/2020 14:15:00

comincia il progetto "Informazione e mafie. Capire per lottare"

Comincia domani la rassegna di incontri dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII - Cosentino” di Marsala intitolata Informazione e mafie. Capire per lottare. I quattro appuntamenti rivolti alle prime classi del liceo classico, organizzati dall’associazione culturale Radio Fan con il patrocinio del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo, coinvolgeranno alcune delle maggiori personalità del mondo del giornalismo e della lotta contro le mafie.

Il primo appuntamento, venerdì 27 novembre, sarà con Bianca Stancanelli, storica giornalista dell’Ora di Palermo, che parlarà del diritto al lavoro contro ogni forma di caporalato, a partire dal suo ultimo libro, La pacchia (Zolfo Editore), in cui racconta la storia di Soumaila Sacko, giovane bracciante africano, ucciso il 2 giugno del 2018.

A dicembre gli appuntamenti cominceranno venerdì 4 con Franco La Torre, figlio di Pio La Torre, politico e sindacalista assassinato dalla mafia il 30 aprile 1982. Franco La Torre, tra i maggiori esperti del fenomeno mafioso, recentemente tornato in librerie con L’oro delle mafie. Il grande affare delle confische (Paper First), parlerà del valore del senso di legalità nella nostra società.

A seguire, l’11 dicembre, sarà ospite del progetto Gherardo Colombo, il magistrato che seguì le importanti indagini sulla P2 e Tangentopoli. Colombo, che per Chiarelettere ha pubblicato Anche per giocare servono le regole, discuterà coi ragazzi della rilevanza delle regole nella costituzione delle comunità in cui abitiamo.

Il 18 dicembre, a chiudere gli incontri sarà Giacomo Di Girolamo, direttore del giornale TP24 e della radio RMC101. Celebre autore di L’invisibile (il Saggiatore), libro imprescindibile per profilare la figura del superlatitante Matteo Messina Denaro, si concentrerà sulla rete invisibile della criminalità organizzata, sull’apporto e il supporto silenzioso della società civile senza cui il sistema mafioso non riuscirebbe a sopravvivere.

Tutti gli appuntamenti, non potendosi tenere in presenza a causa della normativa anti-Covid, si svolgeranno sulla piattaforma online di Google Meet.