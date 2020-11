Un corso online per aspiranti assaggiatori di grappa e acquviti

26/11/2020 09:20:00

Cinque lezioni on line per conoscere da vicino il mondo della grappa e dei distillati degustando campioni di prodotto comodamente da casa e superando le limitazioni delle misure anti Covid-19.

Sono quelle in partenza con il corso per aspiranti assaggiatori organizzato a distanza dalle delegazioni di Catania, Modica, Siracusa e Vittoria di Anag, Associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti. Gli appuntamenti sono in programma lunedì 7, martedì 9, venerdì 11, lunedì 14 e mercoledì 16 dicembre, dalle ore 20.30 alle 22.30. Una volta effettuata l’iscrizione, i partecipanti riceveranno a domicilio il materiale didattico, la valigetta con 5 calici da degustazione e 20 campioni di grappe da degustare al termine delle lezioni guidati, seppure a distanza, dai docenti e dagli assaggiatori Anag. Le iscrizioni aperte fino al 30 novembre, scrivendo all’indirizzo mail anagcatania@hotmail.com oppure contattando i numeri 335-6299100, 334-6124105 e 328-3435014. I corsi Anag on line saranno ripetuti a partire dal 2021 anche su base nazionale, coinvolgendo nelle lezioni e nelle degustazioni docenti e prodotti espressione delle varie regioni.

Il corso on line è di primo livello e prevede la consegna di un attestato di partecipazione propedeutico all’accesso ai corsi Anag di secondo livello, che prevedono un esame finale e il rilascio della patente di assaggiatore. L’iniziativa, alla sua seconda edizione nell’arco di poche settimane, sta riscuotendo interesse e partecipazione ed è rivolta a consumatori e appassionati di grappa e distillati, ma anche a operatori del settore ricettivo. Attraverso le lezioni condotte dai docenti Anag, infatti, sarà possibile per tutti conoscere il mondo “spiritoso” con un assaggio più attento e consapevole e promuovere la “cultura del buon bere” che caratterizza le attività dell’associazione puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità del prodotto nel bicchiere.

Il programma del corso. La prima lezione sarà dedicata alla conoscenza di Anag e della scheda adottata nella degustazione di grappa e acquaviti che sarà utilizzata negli appuntamenti successivi. Gli incontri proseguiranno, poi, approfondendo i principi dell’assaggio consapevole attraverso vista, olfatto, retrolfatto e gusto; le origini e le norme della produzione di grappa e acquaviti d’uva e delle tecniche di distillazione; l’unicità della grappa come acquavite 100 per cento italiana. L’ultima lezione sarà dedicata alla “cultura del buon bere”, per conoscere meglio l’alcol e i suoi limiti e promuovere un consumo consapevole.