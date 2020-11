Processo Rostagno, oggi la Cassazione può scrivere la parola fine 

27/11/2020 06:00:00

Oggi 27 novembre la Cassazione deciderà sul ricorso della Dda di Palermo e dei legali di Virga riguardo al processo Rostagno, il giornalista e sociologo ucciso dalla mafia il 26 settembre del 1988.

"Dopo trentadue anni senza di te, a raccogliere tutta la merda e l'oro che ne è scaturito, l'atto finale me lo vivrò chiusa in cameretta e non in un'aula di tribunale - così qualche giorna fa ha scritto sui social Maddalena Rostagno -. Papà potessi raccontarti cosa stavo facendo quando mi è stata confermata, neanche Kafka, sempre le solite storie di ego smisurato e piccioli... Madonna mia quanto avrei bisogno di respirare adesso con te accanto".

Per l'omicidio nel 2014 furono condannati in primo grado Vincenzo Virga, capo della mafia di Trapani, ritenuto come il mandante e Vito Mazzara, killer, di Cosa nostra che avrebbe ucciso Rostagno.

La sentenza della Corte di Assise d'Appello di Palermo, invece, a febbraio del 2018, ha ribaltato parzialmente la sentenza di primo grado con l'assoluzione di Vito Mazzara, colui che era ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio di Rostagno. E' stato invece confermato l'ergastolo per Vincenzo Virga.

I giudici della Corte d’Assise d’Appello non ritennero sufficienti per una condanna le analisi delle impronte genetiche trovate sui resti del fucile a canne mozze rinvenuti a terra sul luogo del delitto (la canna di legno si ruppe al momento dell’esplosione dei primi colpi), effettuati dai periti della Corte d'Assise di Trapani. Oggi la decisione dei giudici della Suprema Corte a trentadue anni dall'omicidio di Rostagno.

A Trapani, invece, si sta svolgendo, davanti al giudice monocratico il processo contro 10 persone accusate di aver reso false testimonianze nel corso del processo Rostagno e tra questi, sono imputati, l’ex luogotenente dei carabinieri di Trapani Beniamino Cannas, il massone Natale Torregrossa e Leonie Chizzoni Heur, vedova del generale dei servizi segreti di origine trapanesi Angelo Chizzoni.