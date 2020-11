"La via della tolleranza". Il Pertini di Trapani dice No alla violenza sulle donne

27/11/2020 02:15:00

Con una manifestazione dal titolo "La via della tolleranza... Andiamo verso l'altro", l’Istituto Eugenio Pertini di Trapani, guidato dalla dirigente Maria Laura Lombardo celebra la settimana dedicata all’attenzione verso l’altro con la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, la giornata della tolleranza, della gentilezza e del rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza mettendo insieme più eventi nazionali ai quali l’Istituzione aderisce da diversi anni ovvero Libriamoci, #Ioleggoperchè, #Insiemecontrolaviolenzasulledonne anche con il Progetto Cotulevie la progettualità Erasmus Plus con il Progetto Thinking about the future.



Gli alunni e le alunne sono stati impegnati e guidati in un percorso didattico educativo di riflessione e analisi del concetto di Tolleranza come step per l’accesso al rispetto e all’accettazione dei generi, delle identità e delle diversità .La riflessione, partita dalla lettura di testi tratti dai libri Ragazze con i numeri e Wonder si è approfondita con la visione dei film Il diritto di contare e Wonder per gli studenti più grandi. Le varie attività hanno coinvolto però tutti i plessi dell’Istituzione, che dal 24 novembre, a partire dalla sezione di Fulgatore, nel plesso Volta, ha visto la partecipazione degli studenti in una diretta facebook, in progetto dal titolo "Dallo Stalking al Codice Rosso". Nella giornata del 25 novembre sono stati impegnati in attività di ascolto, riflessione e produzioni grafico-creative, con la realizzazione di scarpe trasformate in scarpette rosse-vasi di fiori a testimoniare la forza di fiorire nonostante la violenza . I bambini sono stati coinvolti nel dedicare alla loro donna-mamma dei pensieri di scrittura creativa o artistici e a realizzare nei loro confronti un gesto concreto di gentilezza che esprimesse la considerazione del ruolo della donna in famiglia .

Nei plessi di Trapani, il 26 novembre le classi terze della scuola secondaria erano impegnate nella visione del documentario Ferro, la vita di Tiziano Ferro, dopo il quale è seguita la riflessione scritta. Venerdì 27 novembre dopo la proiezione del film Wonder, si terranno dei laboratori di scrittura creativa con l'utilizzo di diversi linguaggi espressivi e il Workshop Tolerance is..., esprimi la tua idea di tolleranza Dalla teoria alla pratica: realizza un gesto di tolleranza verso l'altro ai tempi del Covid 19.

Così afferma la Dirigente Lombardo:”Da sempre il 25 novembre è una data fondamentale per la nostra Istituzione scolastica che crede ed investe sul potere della scuola nel creare le coscienze. I semi di tolleranza e di rispetto si alimentano tra le mura scolastiche e non possono che germogliare in percorsi didattici che hanno sempre un diretto contatto con l’interpretazione della realtà circostante. Cerchiamo di educare i ragazzi a pensare, ad ascoltare e a confrontarsi. Per questo conoscere e spiegare con il linguaggio

adeguato tutto ciò che ci circonda, li aiuta a costruire la loro cittadinanza consapevole con equilibrio ed armonia”.-