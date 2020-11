Coronavirus: scendono i nuovi contagi in Sicilia (1024). Giù ricoveri e tasso di positività

29/11/2020 20:13:00

Calano ancora i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Sono 1.024 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.189. Ancora alto invece il numeto delle vittime: 45 in un solo giorno, contro i 43 registrati. Scende ancora il tasso di positività all'11,5%, in diminuzione rispetto a ieri, così come i ricoveri ordinari e in terapia intensiva.

Con i nuovi casi salgono a 40.484 gli attuali positivi con un incremento di 602. Di questi 1763 sono i ricoverati: 1.522 pazienti in regime ordinario e 241 in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 38.721 persone. I guariti sono 377. Sul fronte della distribuzione fra province: Palermo 269, Catania 364, Messina 126, Ragusa 58, Trapani 9, Siracusa 55, Agrigento 74, Caltanissetta 25, Enna 44.