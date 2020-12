Trapani, è morta Daniela Abita 

01/12/2020 17:52:00

Dopo una malattia che non le ha lasciato scampo, è morta Daniela Abita.

A dare la triste notizia il consigliere comunale di Erice, Alessandro Barracco: "Oggi il Mondo ha perso uno dei diamanti piu pregiati. Intelligenza, garbo, competenza, gentilezza, eleganza, bellezza... potrei continuare all'infinito con gli apprezzamenti, non basterebbero a renderle onore. È spirata Daniela Abita. Il dolore che provo è indescrivibile. Daniela è una di quelle persone che entra nella tua vita in punta di piedi e che, pur non frequentandola per mia colpevole asocialità e stupidità, non ne esce più. Custodisco ricordi preziosissimi in compagnia sua e di Fabio".

Funzionario presso la Questura di Trapani, Abita viene ricordata in queste ore da tantissime persone. Era stata indicata anche come assessore alle ultime elezioni amministrative di Erice, dal Movimento Cinque Stelle.