Marsala, Flavio Coppola: "Inaccettabili gli errori di Porta Nuova. Chi ha controllato i lavori?"

Flavio Coppola, consigliere comunale di Marsala, ha cominciato un nuovo mandato a Sala delle Lapidi. Con l'amministrazione Di Girolamo era in opposizione, adesso, con Grillo, è in maggioranza. Si trova bene in questa nuova veste?

Ancora non ho avuto modo di provare cosa significa stare in maggioranza. In realtà in tutti questi anni di consiglio comunale non lo sono mai stato.

Lei è stato tra i più critici però in questi giorni sulla nuova piazza di Porta Nuova. Ha criticato la qualità dei lavori, le basole non allineate.

Io non entro nel merito della bellezza o meno del progetto, sono gusti. E' una piazza aperta, vivibile, nulla da dire dal punto di vista architettonico. Ma quando si fanno dei lavori così importanti devono essere seguiti e fatti a regola d'arte. Perchè in una piazza che si apre verso il Decumano Massimo, verso il teatro Impero, vedere le basole disallineate non si può accettare. Io a casa mia non l'avrei permesso. La cosa pubblica per chi riveste un ruolo istituzionale deve essere soggetta a lavori fatti a regola d'arte. Questi errori io non li posso accettare. Non sono un tecnico, ma non posso accettare che mi si dice che è dovuto a problemi di pendenza. Non è così perchè il disallineamento delle basole esteticamente stanno male. Anche lo scivolo per la Villa Cavallotti, se ne sono accorti a lavoro fatto. Diciamolo, i lavori non sono stati seguiti con la dovuta attenzione.

La piazza è stata pensata e realizzata durante la precedente amministrazione, ma adesso in molti se la sono presa con Arturo Galfano, neo assessore ai lavori pubblici.

La piazza non è stata ammattonata in questi giorni, ma tutto è avvenuto mesi fa. Il cantiere era chiuso, e io da consigliere comunale non posso entrare nel cantiere se non ho tutte le precauzioni del caso. Io non potevo andare a vedere. Ma neanche l'assessore ai lavori pubblici in questo mese poteva risolvere qualcosa, il lavoro era stato già fatto. L'assessore ai lavori pubblici è una persona esperta in beni culturali, non è un architetto. Non do quindi colpa ad Arturo Galfano. Un'opera di questo tipo non può essere soggetta a lavori di questo livello. Di sicuro approfondiremo la questione.

Lei ha portato avanti la battaglia sull'istituzione dell'infermiere pediatrico. Una figura che dovrebbe essere prevista nelle scuole per alleggerire il carico degli ospedali e dei pediatri. I bambini a scuola possono avere degli infortuni, senza dimenticare chi ha delle patologie che necessitano delle cure. Ci sono novità?

Proprio in questi giorni ho avuto un incontro con gli assessori Antonella Coppola, all'Istruzione, e Michele Milazzo, al Bilancio, il presidente della commissione servizi sociali Ferrantelli, i consiglieri Walter Alagna e Vito Milazzo. E' un argomento a me molto caro. Il Comune purtroppo non ha le risorse per istituire questa figura all'interno del Comune, anche se il personale specialistico per le scuole primarie deve essere a carico del Comune, come l'assistente alla comunicazione, ad esempio. Abbiamo chiesto all'assessore Milazzo di inserire nel Bilancio un capitolo di spesa, e che il sindaco chieda all'Asp una convenzione. Ma si può anche attingere a dei finanziamenti straordinari, in epoca di emergenza Covid. Questo anche per vigilare lo stato di salute dei bambini. Ho trovato molta disponibilità nell'amministrazione comunale. So che il senatore Faraone e la deputata regionale Lo Curto sono intervenuti anche su questo tema, ma i Comuni non possono aspettare l'approvazione di un ddl.

Marsala, oltre all'emergenza sanitaria ed economica, sta vivendo anche un'emergenza sicurezza, soprattutto nelle ore serali?

Sì. Il consiglio comunale può solo tenere alta l'attenzione. Il sindaco può fare qualcosa rapportandosi con le forze di polizia e la Prefettura. Ma sappiamo anche che le forze dell'ordine sono sotto organico. Sarebbe utile poter organizzarci anche con gli istituti di vigilanza privati. La sera è un po' tenebrosa, bisogna tenere alta l'attenzione.