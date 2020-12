"Basta con il tricolore sulla facciata dell'Asp di Trapani. Meglio il rosso ... della vergogna"

02/12/2020 08:25:00

Buon giorno, sono una cittadina trapanese e vorrei porgere una domanda a codesto Ente: non sarebbe ora e non sarebbe il caso di interrompere e dismettere la proiezione delle luci tricolori sulla facciata dell'ASP di Trapani?

Oltre all' ovvia considerazione che la cosiddetta "seconda ondata del Covid" ha archiviato, insieme alle nostre speranze, anche i simboli di quel periodo, un pressante interrogativo sporge spontaneo e da tempo: se proprio non si vogliono spegnere le luci (per altro risparmiando sulla bolletta che paghiamo noi contribuenti), se ne cambi almeno la colorazione rendendo il prospetto tutto rosso, con ciò manifestando la vergogna che provano tanti cittadini di questa provincia per i (presunti) scandali e le (presunte) ruberie perpetrati da chi proprio presso l'ASP di Trapani ha nel tempo assunto ruoli di vertice.



Grata per l'attenzione, saluto cordialmente.

Avv. Laura Montanti