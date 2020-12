Eleonora Lo Curto: "La priorità della salute va di pari passo con il diritto al lavoro"

02/12/2020 06:00:00

Eleonora Lo Curto, deputata all’Ars e capogruppo dell’UDC. Riguardo alla gestione della pandemia da parte della Regione, si è schierata in difesa dall’assessore Razza e del dirigente La Rocca.

Confermo la mia posizione, non a difesa dell’operato di La Rocca, ma ritengo che ci sia stata tanta strumentalizzazione per le parole che ha espresso per spronare quanti, in questo momento, dovrebbero lavorare con energia e in modo sinergico. Io ritengo che lo facciano già, tutti gli operatori sanitari, comprese le posizioni apicali di chi ha il dovere di dirigere la sanità pubblica, fanno certamente il loro dovere. Il fatto che Mario La Rocca li abbia apostrofati con espressioni un po’ dure, non perché temeva che questi posti fossero attivati in vista della classificazione in zona rossa, piuttosto che della zona gialla della Sicilia, ma perché la Sicilia ha già pagato un elevato tributo economico che non doveva necessariamente pagare, perché, quando nelle altre regioni il Covid faceva morire e faceva stragi, qui in Sicilia c’erano situazioni marginali. Abbiamo obbedito per rispetto delle istituzioni al diktat del Governo nazionale.

Anche Musumeci però nella prima fase ha voluto chiudere tutto. Non fece più arrivare, le navi, i treni e gli aerei.

Abbiamo dato merito al Governo regionale di aver voluto tutelare la salute dei cittadini. E’ chiaro che oggi questa priorità va rapportata anche ad un’altra priorità e un diritto, che è quello di vivere, di continuare ad avere un lavoro e a produrre. Le parole di Mario La Rocca erano un input a far bene, in modo tale che la Sicilia dimostrasse di poter essere serenamente all’interno di quei criteri che ci evitassero di entrare ella zona rossa. Poi penso pure che siccome era una chat, trovo squallido che la chat sia finita agli organi di stampa. Ritengo che chiunque rilevi che ci sia un illecito se ne va in procura, non dà quella chat all’amico giornalista. Se io vengo a conoscenza di un reato o di una notizia di un reato, non vado dal giornalista ma vado in procura.

Eleonora Lo Curto, il “Bonus Sicilia” di Turano e Musumeci si è risolto in una specie di elemosina della Regione: duemila euro sia per la grande impresa sia per il piccolo laboratorio, in mezzo c’è il flop del click day, tutto questo si poteva evitare?

Non lo so se si poteva evitare. Io per prima non ero molto favorevole al click day. Mi è stato spiegato che è una procedura prevista da una legge nazionale che è la migliore possibile per dare una risposta immediata. Se mettiamo in conto che queste pratiche si possano valutare in un periodo in cui c’è lo smart working, non siamo bene organizzati, e con la lentezza storica di chi deve fare le cose, si è pensato che questi soldi sarebbero arrivati tra due anni. Questa del click day era l’unica soluzione in quel momento possibile che si riteneva utile allo scopo, per ristorare con immediatezza le aziende che hanno avuto una perdita a causa del lockdown. Se la Tim, che non è l’azienda di famiglia dell’assessore Turano ma è una multinazionale, ha fallito e ha dichiarato di non aver saputi adottare la procedura corretta non se ne può fare una colpa alla politica che ha cercato la via più veloce per ristorare le aziende. Alla fine la piccola azienda che ha avuto una perdita minima, avrà duemila euro come l’azienda che ha avuto centinaia di migliaia di euro di perdita, è questo è iniquo. Tuttavia c’è chi dice almeno hanno preso qualcosa tutti. La verità in assoluto non esiste, una misura del giusto, in assoluto e in astratto, non esiste. Tutti siamo portati a sbagliare, chi non sbaglia mai è chi non fa niente.

Lo Curto, parliamo di scuola, lei quando riaprirebbe le scuole, chiaramente ci riferiamo alle superiori?

Io sono per l’apertura a gennaio ma ad una condizione, che il sistema dei trasporti sia adeguato alle nuove esigenze dovute all’epidemia.

Dall'istituto Cavour l’hanno chiamata in queste settimane, insegnanti, mamme, stanno vivendo una situazione complicata con il Covid?

Mi hanno chiamata perché sono angosciati dalla presenza del virus che esiste, non si vede, non si percepisce. Ci sono tante insegnanti contagiate. Mi fa impressione perché sono delle persone a me care. Avevamo chiesto al sindaco che chiudesse alcune scuole, almeno quelle con alcune criticità, con insegnanti, bambini e genitori di bambini positivi. Il sindaco Grillo e l’assessore Coppola hanno deciso di affidare allo screening la verifica ed è emerso che non c’è un allarme vero che riguarda e scuole e i bambini. Direi che possiamo restare relativamente tranquilli ma vigili, con l'utilizzo delle mascherine, con il rispetto della distanza.