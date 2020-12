Scuole riaperte a metà Dicembre. Il governo ci prova 

02/12/2020 06:43:00

Rientrare a scuola il 14 dicembre e istituire tavoli presso le prefetture ai quali coinvolgere i presidi, gli amministratori e i responsabili del trasporto locale, per studiare soluzioni differenziate da zona a zona su orari di ingresso e presenze a scuola: sono queste le due ipotesi che avanzano nelle ultime ore.

La seconda ipotesi è stata presentata dal governo ai capigruppo di maggioranza come possibile soluzione per il rientro in classe degli studenti delle superiori, ora in dad al 100%.

Sulla data ipotizzata del 14 dicembre, per il premier Giuseppe Conte si tratta di “dare un segnale” ai ragazzi. Il presidente del Consiglio avrebbe precisato che l’ipotesi deve essere ancora sottoposta al vaglio del Comitato tecnico scientifico.