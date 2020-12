Una città che legge: I.S. "Giovanni XXIII - Cosentino" partecipa a Io Leggo Perché

02/12/2020 07:30:00

Si intitola “Una città che legge” il video che l’Istituto Superiore “Giovanni XXIII - Cosentino” di Marsala ha realizzato, in collaborazione con la libreria Mondadori di Piazza della Repubblica, per partecipare al contest di #ioleggoperché 2020.

L’iniziativa di#ioleggoperché ogni anno organizza in Italia la più grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. Promossa dall’Associazione Italiana Editore, è sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, dal Ministero dell’Istruzione e dal Centro per il Libro e la Lettura.

Nel cortometraggio girato dai ragazzi del liceo classico viene rappresentata una città in piena emergenza sanitaria, che non smette però di trovare nel piacere della lettura un’esigenza indispensabile per affrontare la quotidianità. Lo sguardo della telecamera si aggira per le strade di Marsala, entra nei bar, sosta sulle spiagge, passa dalla libreria, dalla radio. E in ciascuno di questi interroga chi si trova all’interno sulle letture preferite, quelle che hanno accompagnato il tempo dell’attesa imposto dalla pandemia.

Il libro è un farmaco, un unguento per l’anima. Infatti, in una farmacia prende vita uno dei momenti più affascinanti delle riprese: quando alla farmacista Stefania viene chiesta una medicina per il malessere, per lo scoramento, lei pensa a un rimedio inusuale, leggere una pagina di Jean Paul Sartre o di Montaigne.

Dopo aver rappresentato con tanta dignità la propria città, l’Istituto Superiore “Giovanni XXIII - Cosentino” invita tutti, tutti i cittadini, ad andare nelle librerie aderenti all’iniziativa #ioleggoperché per donare un libro alla biblioteca scolastico del liceo.