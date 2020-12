Scrive Rossella De Vita, sui disabili e i diritti negati a Marsala

06/12/2020 10:15:00

Salve, sono Rossella De Vita nominata dal movimento Via (Marsala) responsabile per la disabilità.

Ho sempre combattuto battaglie per i diritti dei miei ragazzi speciali (perché per me sono speciali), ma non ho avuto mai riscontri da parte delle amministrazioni precedenti, hanno sempre fatto orecchie da mercante, hanno sempre accantonato ogni esigenza o problemi riguardanti la disabilità.

Iniziamo ad elencare alcune cose che mancano, ad esempio: l'accessibilità nelle attività commerciali, una persona in carrozzina non può essere autonomo nel poter acquistare un capo di abbigliamento o per entrare in un bar a prendersi un caffè, o entrare in chiesa perché non tutte le chiese dispongono di scivolo (esempio la chiesa addolorata) oppure non c'è un autobus con pedana che permette ad un disabile in carrozzina di potersi muovere autonomamente.

La piscina comunale, i disabili non possono partecipare perché manca un'istruttore adatto a loro. I marciapiedi malmessi, mancano dei centri ricreativi adatti a loro, (non solo aiuterebbero loro a relazionarsi al di fuori dell'ambiente familiare ma aiuterebbero tanto le famiglie nel poter condurre una vita più serena).

Possiamo parlare anche dell'accesso nelle spiagge: mancano tutti i presidi per poter garantire un un'accesso consono ai loro problemi di deambulazione. Ognuno di noi ha diritto a vivere la vita nel migliore dei modi possibili, nessuno può toglierci questo diritto. Far sentire una persona inutile solo perché ha una disabilità è inaccettabile.

Io posso dire per esperienza personale che questi ragazzi sono davvero speciali e noi che ci crediamo "normali" dovremmo prendere esempio da loro, dovremmo imparare da loro a volerci bene a rispettare il nostro prossimo, ad aiutare senza chiedere nulla in cambio, a fare una carezza con il cuore a dire un ti voglio bene sincero, ad abbracciarsi con amore. Ecco loro sono tutto questo, impariamo da loro. Io li amo con tutto il cuore e continuerò a combattere le mie battaglie sempre.