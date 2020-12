Coronavirus, 73 i nuovi contagi nel trapanese. Continua il calo dei ricoveri in Sicilia e nel Paese

06/12/2020 06:00:00

Sono 73 i nuovi i contagi da Coronavirus in provincia di Trapani e 1240 i nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bollettino della Regione Siciliana.

In Sicilia diminuisce il tasso di positività - Nell'Isola diminuiscono i contagi anche se sono stati effettuati più tamponi, e dunque il tasso di positività si riduce. In calo anche il numero dei decessi. Come dicevamo sono 1240 i nuovi casi su 10850 tamponi. Il tasso di positività scende all'11,41% (venerd' era del 13%). Le vittime delle ultime 24 ore sono 34. In Sicilia sono in calo anche anche i ricoveri. Scende di 32 unità infatti il numero delle persone ricoverate in ospedale (-1 in terapia intensiva). I dimessi/guariti sono 1.016.

Questa la ripartizione dei nuovi contagiati nelle nove province siciliane: 488 a Catania, 320 a Palermo, 89 a Messina, 73 a Trapani, 69 a Enna, 57 a Siracusa, 54 a Ragusa, 50 a Caltanissetta, 40 ad Agrigento.

I dati in Italia - Sono 21.052 i nuovi casi di coronavirus, e 662 i morti, registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo quanto si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. I guariti o dimessi sono 23.923. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 194.984, mentre i nuovi contagi 21.052 con un rapporto pari al 10,79%, si apprende sempre dal nuovo bollettino.

Continua la discesa dei pazienti in terapia intensiva. Oggi se ne registrano 50 in meno, nonostante 192 nuovi ingressi. I pazienti ricoverati, poi, scendono dai 31.200 di ieri ai 30.158 di oggi, con un calo di 1.042 unità. In Italia gli attualmente positivi sono 754.169, i morti 59.514 e i dimessi o guariti 896.308.

Sui vaccini "tutte le garanzie", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a SkyTg24. "Dobbiamo avere la certezza di un processo che si completa in tutte le sue fasi. Quando l'Agenzia europea del farmaco arriverà a dire che il vaccino è sicuro potremo essere certi che il vaccino è sicuro", ha detto ancora il ministro. " Precipitare i tempi e tagliare le tappe - ha aggiunto - sarebbe stato un errore, invece i tempi sono stati veloci e tutti i processi si svolgono nella piena linearità e in integrale sicurezza".

Il 2021 l'anno delle cure e del vaccino - Il 2021 "sarà l'anno giusto per mettersi finalmente alle spalle questi mesi così difficili", grazie all'arrivo di vaccini e farmaci, ma "non sarà un battito di ciglia", ha detto ancora Speranza, a SkyTg24. "Servirà tempo e ancora molta prudenza, ma - ha osservato - il 2021 sarà l'anno in cui finalmente avremo un vaccino e cure sicure ed efficaci, penso che in modo particolare dagli anticorpi monoclonali possano arrivare le risposte che aspettiamo sul piano delle cure. I vaccini sono sostanzialmente in dirittura d'arrivo, aspettiamo che l'Agenzia europea del farmaco ci dia un esito formale positivo nelle prossime settimane" Tutto avverrà in modo graduale: "un po' alla volta avremo più strumenti, i vaccini - ha proseguito Speranza - non arriveranno tutti insieme, le autorizzazioni saranno scaglionate nel tempo e con esse le dosi di vaccino in arrivo, ma finalmente credo che possiamo dare un messaggio di ragionata fiducia. Dopo mesi così difficili abbiamo strumenti nuovi. Credo molto nella scienza, ho detto fin dall'inizio che ci avrebbe portato fuori da questa sfida drammatica e - ha concluso - sta facendo la sua parte, anche con tempi molto brevi".

Il Ministro Speranza, linea dura necessaria per evitare recrudescenze - La cosiddetta 'linea dura' nelle misure anti Covid-19 è una scelta necessaria per evitare nuove recrudescenze, ha spiegato Speranza, a SkyTg24. "Penso che la linea dura sia la linea necessaria: non possiamo permetterci una recrudescenza ulteriore, non vogliamo vedere i nostri presidi sanitari in una difficoltà assoluta, né vedere medici e operatori sanitari in difficoltà, non vogliamo vedere questo numero purtroppo molto alto di decessi crescere ancora". "Siamo ben consapevoli dei sacrifici che chiediamo, stiamo chiedendo - ha detto ancora Speranza - sacrifici importanti in una fase dell'anno delicata come quella delle festività natalizie, ma se abbassiamo la guardia rischiamo di trovarci in gennaio-febbraio, nella fase di start up di una vaccinazione importante, che ci porterà finalmente fuori da questa crisi, con una nuova recrudescenza, e questo non possiamo permettercelo. Nella consapevolezza delle difficoltà, siamo convinti che sia la scelta migliore per il Paese".

Maggiori controlli dal 21 dicembre al 6 gennaio - Attenzione nei controlli alle principali arterie di traffico e nelle stazioni per vigilare sul rispetto delle norme e delle limitazioni che riguardano gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e, tra i Comuni, nelle giornate di Natale, S.Stefano e Capodanno. E' quanto chiede un passaggio della circolare del Viminale indirizzata ai prefetti, dove si legge: "attenzione andrà rivolta ai controlli da effettuarsi sulle principali arterie di traffico e sui vari nodi delle reti di trasporto, in considerazione, soprattutto, degli spostamenti conseguenti alle particolari restrizioni previste dal comma 4 dell'art.1 del Dpcm". "Si evidenzia che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l'uso del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l'esigenza di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza, secondo quanto già chiarito in apposita Faq pubblicata sul sito web del Governo".

70 milia agenti in servizio - "Ci saranno forze polizia in numero elevato, circa 70mila unità, che saranno addette a questo tipo di controllo". Così la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, a Sky TG24 Live In Courmayeur sui controlli in vista delle festività natalizie. "Lo faranno con senso di equilibrio perché dal momento in cui teniamo aperto i negozi lo facciamo per salvaguardare un certo tipo di economia. Ma serve anche che i titolari pongano in essere le precauzioni per non fare entrare più persone nello stesso momento". "Sicuramente faremo dei controlli più incisivi alle frontiere e negli aeroporti per chi entra e chi esce - ha continuato -. Dobbiamo stare davvero attenti perché l'esperienza di quest'estate non è stata un'esperienza positiva. Dobbiamo evitare una terza ondata".

"Sarà un Natale di sacrifici, dovremo continuare con delle limitazioni alla nostra mobilità anche tra Comuni oltre che tra regioni. Proprio nel periodo natalizio dovremo allontanarci dalle nostre tradizioni, del Natale tutti insieme. Un sacrificio necessario che ci consentirà poi di affrontare l'anno nuovo in maggiore sicurezza", ha detto ancora Lamorgese.