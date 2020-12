Centro Salute Medical Center e Ortopedia convenzionate con Poste Welfare Servizi, Asp ed INAIL

07/12/2020 09:00:00

Poste Welfare Servizi è l’azienda dei servizi del mondo sanitario del Gruppo Poste Italiane, che svolge la propria attività, fornendo ai propri clienti diversi servizi di assistenza, e tra le tante proposte, si rivolge anche al settore sanitario. Poste Welfare Servizi gestisce, inoltre, il Network delle Strutture Sanitarie convenzionate del mondo Poste Italiane, il Network Poste Protezione. E tra queste troviamo il Centro Salute Medical Center di Marsala, che ha recentemente annunciato la nascita di questa nuova convenzione con Poste Italiane, che permetterà di offrire un servizio sempre più completo.

Per sapere se è possibile usufruire della convenzione con Poste Protezione, si può consultare il sito: www.postewelfareservizi.it

Presso il Centro Salute – Medical Center è possibile trovare le seguenti branche mediche: fisiatria, ecografia, neuropsichiatria infantile, cardiologia, neurologia, ginecologia, ortopedia, endocrinologia, medicina dello sport e medicina estetica e paramediche quali osteopatia, psicoterapia, nutrizione e fisioterapia.

Il Centro Salute - Ortopedia è in grado di offrire attrezzature ortopediche e ausili per disabili di ultima generazione (sistemi di postura, articoli sanitari ed elettromedicali, ausili per la mobilità).

E tra i tanti servizi del centro desideriamo attenzionare quelli sulla "mobilità". I limiti del corpo non devono limitare la personalità e le carrozzine elettroniche che propone Centro Salute sono di alta tecnologia per una vita attiva, a casa e fuori, per garantire anche il massimo controllo in ogni situazione.

Inoltre, per chi dovesse acquistare in proprio una carrozzina sono previste delle agevolazioni fiscali e la possibilità di detrazione di parte della spesa prevista, in sede di dichiarazione dei redditi.

E' possibile prenotare una visita al Centro Salute anche tramite il sito internet, richiedere una consulenza tecnico ortopedica gratuita, direttamente a domicilio o rivolgersi al centro per ricevere informazioni sull'iva agevolata per gli ausili e sulle agevolazioni fiscali previste.

Ortopedia:

Via Sanità, 2 – 91025 Marsala TP

Tel: +39 (0923) 363 758

Medical Center:

Corso Gramsci, 157 – 91025 Marsala TP

Tel: +39 (0923) 1855079

E.mail: info@ilcentrosalute.it

Sito internet: www.ilcentrosalute.it

Facebook: www.facebook.com/ilcentrosalute

Instagram: www.instagram.com/ilcentrosalute.it