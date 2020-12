Scrive Rosario Salone, sulla "Colombaia luogo simbolo della città..."

09/12/2020 14:00:00

"La Colombaia, luogo simbolo della città versa in condizioni...", così leggo testualmente in un articolo di giornale che, insieme al Villino Nasi ed al Palazzo della Vicaria, sono stati tra i temi trattati dalla dott.ssa Rosalia D’Alì con l’assessore Samonà in visita a Trapani nel contesto della candidatura della nostra città a capitale della cultura per il 2022.

Nel leggere ciò mi sono alquanto meravigliato: ma non è il Rosone della chiesa di sant’Agostino che “alcuni” hanno scelto come logo per rappresentare la finalista Trapani in questa importante gara?

Che si siano ricreduti?

Se così dovesse essere sarebbe una bella occasione per portare avanti il progetto di conservazione e di riutilizzo di questo storico monumento trapanese.

Scuserete se mi dilungo ma, augurandomi che vengano a conoscenza degli “addetti ai lavori” ricordo le mie argomentazioni a sostegno, come logo di Trapani la Colombaia che avete già pubblicato.

Rosario Salone