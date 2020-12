L'importanza del plantare giusto per la nostra salute. L'ingresso del Fisiatra Sallì nel Centro Salute Medical Center

09/12/2020 09:03:00

E se le tue calzature stessero cercando di danneggiare la tua schiena a tua insaputa?

Come possono degli oggetti di uso comune come delle scarpe danneggiare così gravemente la tua postura? Ci hai mai pensato? Eppure è possibile.

Le suole delle nostre scarpe hanno dei formati standard. Ma ognuno di noi ha una conformazione fisica diversa! Dolore ai piedi, mal di schiena, fino al mal di cervicale, possono essere tutti sintomi dell’uso di scarpe sbagliate. I plantari ortopedici, invece, agiscono come le nostre suole, ma hanno particolari caratteristiche atte a migliorare la distribuzione del peso corporeo quando poggia sui piedi.

I nostri piedi sono un organo molto delicato e complesso, per questo occorre prendersene cura, perché dalla sua salute e dal suo benessere dipende la salute di tutto il nostro corpo. Il plantare è un dispositivo utile per disporre correttamente il carico che dal fisico arriva al piede quando si sta in piedi, si corre o si cammina, cioè in posizione statica o dinamica.

Il plantare ha caratteristiche strettamente legate alla necessità del singolo individuo: come scegliere quindi il plantare giusto? Prenota al Centro Salute Ortopedia la tua valutazione tecnico-ortopedica gratuita.

Ricordiamo, inoltre che il Centro Salute Medical Center è un centro specializzato in medicina dello sport, e alla squadra di professionisti già presenti, si aggiunge al team il dott. Marcello Sallì.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Palermo nel 2003 è da sempre appassionato di sport, riabilitazione e qualità di vita. Ha conseguito il diploma di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa nel 2007 presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata. Ha conseguito il dottorato di ricerca in “Advanced Technology n Rehabilitation Medicine” presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata. Dal 2013 ad oggi dirigente medico fisiatra a tempo indeterminato presso il Policlinico universitario Paolo Giaccone di Palermo. Attualmente direttore sanitario presso il centro Fisioreuma via Salvatore Meccio 12-14, Palermo e adesso anche consulente fisiatrico presso Centro Salute – Medical Center di Marsala.

Il dott. Marcello Sallì è specializzato nel trattamento delle seguenti patologie: scoliosi, osteoporosi, patologie dell'età pediatrica, patologie del ginocchio, patologie della spalla, patologie del rachide, patologie del piede, discopatia, dolori articolari, cervicalgia, lombalgia, sciatalgia, sindrome tunnel carpale ed è specializzato nella riabilitazione post chirurgia ortopedica, post neurochirurgica, nella riabilitazione sportiva e nella riabilitazione reumatologica.

Sarà presente presso il Centro Salute Medical Center l’11 dicembre.

