14 dicembre: giornata di screening Ecografico c/o il Centro Salute – Medical Center

11/12/2020 09:00:00

Il 14 dicembre il Centro Salute – Medical Center, dedica una giornata per effettuare uno screening ad un prezzo agevolato (prenotazione obbligatoria). Il dott. Andrea Anastasi, membro del team, sarà presente presso il Centro Salute, per effettuare i seguenti screening:

• Uomo: ETG collo + ETG vescico prostatica (prezzo speciale)

• Donna: ETG mammaria + ETG pelvica (prezzo speciale)

• Neonato: Ecografia delle anche, controllo clinico molto importante da fare nei primi mesi di vita per diagnosticare in tempo un’eventuale displasia evolutiva dell’anca, un difetto congenito che se non trattato precocemente può compromettere la corretta deambulazione futura del bambino e richiedere un intervento chirurgico in età adulta.

Il dott. Andrea Anastasi Medico Chirurgo, si è specializzato in Radiologia presso l'Università degli studi di Palermo. Durante la sua formazione si è dedicato con particolare interesse all'imaging ecografico sia di tipo internistico, che dell'apparato muscolo-scheletrico e vascolare (ecocolor-Doppler), perfezionandosi anche presso l'università degli studi di Genova in tecniche infiltrative osteoarticolari. Dopo avere lavorato per alcuni anni a Palermo presso diverse strutture sanitarie pubbliche e private presta servizio presso l'UOC di Radiologia del presidio ospedaliero P. Borsellino di Marsala, sua città natale, svolgendo attività libero professionale in extramoenia.

Per informazioni e prenotazioni:

Medical Center: Corso Gramsci, 157 – 91025 Marsala TP

Tel: +39 (0923) 1855079 - Cell.: +39 329 854 8311

Sito internet: www.ilcentrosalute.it

Facebook: www.facebook.com/ilcentrosalute

Instagram: www.instagram.com/ilcentrosalute.it