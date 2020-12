Coronavirus, il ricambio dell'aria abbassa il rischio del contagio

12/12/2020 17:40:00

“Il ricambio dell’aria è molto importante: laddove c’è ricambio d’aria c’è minore probabilità di diffusione dell’infezione da SarsCov2. E’ assolutamente importante non fare ristagnare l’aria”. Lo afferma l’epidemiologo Gianni Rezza.

E, seppur riferito alle case private, sul tema è intervenuto Gaetano Settimo, del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, affermando che “negli ambienti domestici abbiamo una scarsa attenzione ai ricambi dell’aria e questo può rappresentare un elemento di criticità per la diffusione delle particelle virali di sarsCov2“.

Insomma appare chiaro che il ricambio dell’aria è fondamentale per abbassare il rischio contagio.

Diversi studi affermano che le goccioline minuscole (aerosol) attraverso starnuti o colpi di tosse possono essere causa di contagio da Covid. “I luoghi critici sono gli ambienti chiusi di dimensioni ridotte e con limitata ventilazione, soprattutto con un tempo di permanenza elevato”, è quanto rilevato da Giorgio Buonanno, professore ordinario di Fisica tecnica ambientale all’Università degli Studi di Cassino e alla Queensland University of Technology di Brisbane (Australia). Anche le aule sono dei luoghi chiusi a rischio elevato di trasmissione.

L’installazione di impianti di areazione in grado di garantire il ricambio dell’aria e controllare il livello di umidità avrebbe potuto permettere la riapertura delle scuole in sicurezza, ma spiace constatare che a nove mesi dalla prima ondata del Covid-19, il governo si accinga a riaprire le scuole il 7 di gennaio con le lezioni in presenza senza che sia stato fatto nulla sull’areazione”, evidenzia il coordinatore Giuseppe Valditara.

Il problema dell’areazione degli edifici scolastici è stato posto più volte e da più parti. Secondo l’Anp “siamo alle libere interpretazioni”. “Tra Covid o freddo – evidenziava Giannelli alcune settimane fa -, meglio il male minore, stare cioè in classe col cappotto”.