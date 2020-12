Sicilia, la Regione sblocca i fondi della ex Tabella H per il sociale

12/12/2020 00:00:00

Sono 68 gli enti e le associazioni di volontariato che beneficeranno di un milione e 900mila euro che l'assessorato regionale alla Famiglia ha sbloccato. Sono i fodni per il sociale dell'ex Tabella H.

“Questi enti – commenta l'assessore alla Famiglia, Antonio Scavone - costituiscono una parte importante del mondo del volontariato, affiancano e coadiuvano sistematicamente le istituzioni pubbliche nell’affrontare, a volte nel far emergere, i disagi cui vanno incontro le persone più fragili. Soprattutto in questo momento di pandemia è stato prezioso e ha affiancato in maniera ammirevole le istituzioni pubbliche”.

Al Telefono Arcobaleno (l'acconto di 152mila euro), all'Opera Don Calabria (119mila), all'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi (76mila), al Centro Padre nostro (75mila), al Banco alimentare (72mila) e all'associazione Meter (69mila). I finanziamenti sono legati a singoli progetti presentati dalle associazioni: il saldo del contributo sarà versato al termine delle iniziative, quando i volontari presenteranno una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.