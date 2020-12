Il progetto "Io Cammino" per la liberazione dei marinai di Mazara del Vallo

12/12/2020 18:00:00

IO CAMMINO, nono appuntamento. Io Cammino per la liberazione del marinai di Mazara del Vallo.

IO CAMMINO per chiedere che i diciotto marinai italiani e tunisini dei due motopesca ‘Antartide’ e Medinea’ vengano liberati dalle autorità militari del generale Khalifa Haftar che in data 01/09/2020 ha disposto il sequestro delle motonavi presso il porto di Bengasi e il trasferimento dei loro equipaggi, marinai mazaresi e tunisini, nel carcere El Kuefia.

DOMENICA prossima, 13 Dicembre 2020, a partire dalle ore 10.00 inizieremo a camminare dalla spiaggia del lido Torrazza al porto di Mazara del Vallo percorrendo la contrada Capo Feto per portare la nostra solidarietà alle famiglie che da più di 100 giorni attendono che i loro cari facciano ritorno a casa. Dopo il recente rilascio della motonave ‘Mabouka’, che il 5 dicembre scorso con i suoi sette marinai era stata sequestrata sempre dai miliziani del generale Haftar con la medesima accusa, la preoccupazione delle famiglie aumenta così come il desiderio di riabbracciare i propri familiari in occasione delle imminenti festività natalizie.

IO CAMMINO non vuole entrare in merito a polemiche di tipo politico o a discorsi e tematiche che riguardano la diplomazia, vuole solo, come sempre, accendere i fari su una vicenda che ci tocca umanamente e molto da vicino. E’ bene ricordare che la motivazione dell’arresto, lo sconfinamento in acque territoriali, è considerata discutibile. Inoltre, sembra si siano aggiunte altre accuse, ma solo in data successiva al sequestro e tutte da verificare.

IO CAMMINO vuole invitare tutti gli amici di fb a gridare in tutte le lingue: LIBERATE I MARINAI MAZARESI!

IO CAMMINO consapevole che stiamo vivendo in piena emergenza sanitaria.

IO CAMMINO perché, purtroppo, altro non posso fare.

IO CAMMINO perché non ho paura del tempo atmosferico e della solitudine, ma dell’indifferenza.

IO CAMMINO perché, fra le altre cose, camminare contribuisce a prevenire disturbi del sistema cardio-circolatorio.

IO CAMMINO provvista di dispositivo di protezione individuale, non passeggio né staziono in aree pubbliche per evitare assembramenti e contatti con non conviventi.

Matilde Sciarrino