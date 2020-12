Coronavirus, 81 i nuovi postivi nel trapanese. Oggi screening a Trapani e Mazara

13/12/2020 06:00:00

Sono 81 i nuovi positivi al Coronavirus nel trapanese, mentre la Sicilia registra un lieve aumento gornaliero dei contagi che toccano quota 1.016. Sono 19.903 i nuovi casi di Covid in Italia, ed è ancora alto il numero di decessi nel Paese, sono 649, che portano ad un totale di 64.036 dall'inizio della pandemia

A Marsala sette positivi su 641 tamponi - Ieri è stata una giornata dedicata agli screening in alcune città della provincia di Trapani. Sono sette i positivi al Coronavirus registrati a Marsala su 641 tamponi rapidi effettuati durante lo screening all'autoparco comunale. L'attività è stata effettuata dai medici dell'Usca e coordinata dal Centro Operativo Comunale della Protezione Civile di Marsala. Qui il post del sindaco di Marsala:

Oggi lo screening a Trapani - Oggi dalle 9 alle ore 19, presso l’autoparco comunale di Via Libica, a Trapani, riprenderà l’attività screening anticovid organizzata dal Comune in collaborazione con il personale sanitario dell’Asp. Il servizio che prevede il tampone rapido in modalità “drive in” è rivolto in particolare ai titolari di attività commerciale e ai cittadini di 65 anni e oltre. Potrà accedere comunque la popolazione interessata. Il servizio è totalmente gratuito.

Oggi screening anche a Mazara, all'autoparco comunale - Oggi, domenica 13 dicembre, dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso l’Autoparco comunale sito in contrada Affacciata a Mazara del Vallo, si effettuerà la campagna di screening epidemiologico con somministrazione di tamponi rapidi Covid-19, per gli operatori degli esercizi commerciali e i cittadini Over 65.

I dati in Sicilia - E' nuovamente sopra i mille il numero dei positivi al coronavirus in Sicilia che ieri sono aumentati di 1.016 unità. C’è un dato che però potrebbe far tirare un sospiro di sollievo, poiché scende il numero dei morti, che tocca 23 persone, ma anche il numero dei ricoverati in ospedale (1.243 rispetto ai 1.280 di venerdì).

Alto numero dei guariti: sono infatti 1.642 le persone che hanno sconfitto il Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale di dimessi/guariti in Sicilia sale a quota 39.675. Il totale degli attualmente positivi in Sicilia ammonta a 35.761.

I nuovi casi suddivisi provincia per provincia: Palermo: (189), Catania: (402), Messina: (168), Ragusa: (35), Trapani: (81), Siracusa: (50), Agrigento: (47), Caltanissetta: (22), Enna: (22).

Drive-in e punti di controllo per chi rientra in Sicilia - La misura, contenuta nell'ordinanza del presidente Musumeci e condivisa con il Comitato tecnico scientifico regionale, punta a contrastare la diffusione del virus in seguito all’aumento della mobilità proprio durante il periodo natalizio. Come è noto, sono previsti dei Centri di controllo nei principali punti di accesso dell'Isola (porti, aeroporti, etc) e nei drive-in predisposti dalle Asp su tutto il territorio regionale.

È importante sottolineare che quanti giungeranno in Sicilia dovranno registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it e segnalare se in possesso dell'esito negativo del tampone molecolare rino-faringeo effettuato nelle ultime 48 ore oppure procedere con l'esecuzione del test rapido nel territorio siciliano presso un drive-in dedicato o punto di controllo. In caso di esito positivo, si seguono le procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema sanitario regionale. Se negativo, potrà recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico dopo cinque giorni presso i siti individuati dalle Asp.

In alternativa, si può andare presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con l'obbligo per la struttura stessa di darne comunicazione al dipartimento di Prevenzione dell’Asp.

Chi non segue nessuna di queste procedure, come ultima ipotesi, ha l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio, dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza.

Sono esclusi i pendolari e coloro che si siano allontanati dall'Isola, nei giorni immediatamente antecedenti, per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a quattro giorni. L'ordinanza sarà in vigore dal 14 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 compreso. Qui l'elenco dei punti di controllo e dei drive-in già attivati (attenzione, per maggiori informazioni si rimanda alle Asp territorialmente competenti).

Le regole da seguire per chi arriva in Sicilea nel periodo natalizio - Per fermare il Coronavirus occorre rispettare le regole. Se stai rientrando in Sicilia per Natale, ecco cosa fare: registrati sul portale www.siciliacoronavirus.it; a partire da 48 ore prima della partenza esegui il tampone molecolare. Se non puoi fare il tampone prima di partire fallo appena arrivi a destinazione: in un laboratorio autorizzato; in un drive-in o punti di controllo (cercalo per provincia). Diversamente hai l'obbligo di porti in isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il tuo domicilio, comunicandolo al tuo medico ovvero all’Asp di pertinenza.

I dati in Italia - Sono 19.903 i nuovi casi di Covid in Italia in 24 ore, per un totale di 1.825.775. Secondo i dati del ministero della Salute l'incremento delle vittime in un giorno è invece di 649, che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 64.036. In Italia sono 684.848 attualmente i positivi, 5.475 meno di venerdì. L'incremento dei guariti in 24 ore è invece di 24.728 che portano il totale a 1.076.891.

Sono 196.439 i tamponi effettuati per il Covid in Italia in 24 ore, circa 6mila in più rispetto al giorno prima. Il tasso di positività al 10,1%, in lieve aumento rispetto a venerdì quando era al 9,8%.

Sono 3.199 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 66 persone in 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati invece 195. Nei reparti ordinari ci sono invece, secondo i dati del ministero della Salute, 28.068 persone, in calo di 494 rispetto a venerdì. Secondo un conteggio dell'Afp, l'Italia ha il bilancio delle vittime da Covd-19 più alto in Europa, avendo superato il Regno Unito per numero di decessi.