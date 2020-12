Scrive Rosario, sulla proposta dei vivai comunali nelle aree verdi abbandonate di Trapani

13/12/2020 18:00:00

Sono un trapanese amante del verde. Curo molto la mia terrazza piena di piante e il mio giardino. Ho apprezzato molto l'iniziativa per il verde pubblico della Città di alcuni consiglieri comunali e in partiolare della consigliea Patti, a cui mi rivolgo. Purtroppo però siamo a Trapani e molti di noi trapanesi non rispettano il verde pubblico.

Infatti notiamo che le aiuole sono spesso ricettacolo di tutto: cartacce, plastica, bottiglie ecc. ecc. ed anche luogo che accoglie i bisognini di alcuni cani portati a passeggio dei loro padroni, non di tutti ad onor del vero.

Non le sarà certamente sfuggito il "verde pubblico" che cresce rigoglioso attorno alle bellissime palme lungo il corso Pier Santi Mattarella. Che dire poi dello stato di abbandono in cui versano d'estate le nostre aiuole con il caldo e lo scirocco? Forse ai tre SE dell'intervista, bisognava aggiungerne un quarto cioè : SE Trapani e i trapanesi collaboreranno, la lodevole iniziativa avrà successo.

Rosario Salone