Scuola e anti-Covid. La nuova struttura del Liceo "Pascasino" di Marsala

13/12/2020 06:00:00

In tempi di emergenza Covid le scuole sono state costrette a ragionare sul tema degli spazi.

Molti fondi sono arrivati alle scuole della provincia di Trapani, molti sono stati spesi per interventi di piccola edilizia, per comprare arredi. Al Liceo Pascasino di Marsala, però, hanno fatto una cosa diversa. Hanno realizzato un nuovo padiglione. Si chiama Arcipelago. E' un ulteriore spazio per garantire il distanziamento una volta ritornati in presenza, e un importante contenitore per la didattica innovativa pensato anche per il post-covid.



Ieri, in una manifestazione con pochi presenti, e tanti collegati a distanza, è stato inaugurato il nuovo spazio educativo. A congratularsi con la scuola guidata dalla dirigente Anna Maria Angileri anche la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ha inviato un videomessaggio.

In effetti si tratta di un utilizzo innovativo dei fondi ministeriali che sono stati destinati alle scuole italiane. In provincia di Trapani, poi, il tema dell’edilizia scolastica è molto sentito. Le scuole superiori soffrono soprattutto la carenza di locali in tutte le città, per l’alta concentrazione di studenti in pochi istituti sparsi per il territorio e perchè le strutture, spesso vecchie, sono gestite da un ente, il Libero Consorzio Comunale di Trapani, in evidente difficoltà economica.

In questo contesto Arcipelago è un segnale importante non solo per il liceo che l’ha realizzato, ma anche per il mondo della scuola trapanese in generale.



Un padiglione di circa 100 mq con aree esterne che nasce per favorire il distanziamento fisico tra gli studenti, ma di fatto si trasforma in una opportunità per la scuola per ampliare gli spazi disponibili con una concezione diversa dello spazio stesso che si arricchisce di nuove aree formali e informali dove poter maturare competenze trasversali, comunicative, relazionali, creare condivisione, rilassarsi e star bene.



Realizzato con i fondi del Ministero dell’Istruzione inseriti nel Decreto Rilancio, Arcipelago è strutturato in tre aree principali, interne ed esterne.

L’area esterna per momenti formativi all’aperto, l’outdoor education, e per le pause dalle attività didattiche. L’open space interno, un ambiente dedicato ad attività non strutturate, è un luogo “aperto” per l’apprendimento informale, concepito per favorire la condivisione delle informazioni con gli altri e per stimolare lo sviluppo delle capacità comunicative. E poi l’Agorà, lo spazio in cui condividere eventi, presentazioni, meeting, seminari, tenere dibattiti in un setting organizzato in maniera più formale con sedute innovative che ne permettono anche la flessibilità.



E’ molto soddisfatta la dirigente del Liceo Anna Maria Angileri: “Abbiamo pensato cosa poteva essere la cosa più importante di questa scuola, era la penuria di spazio. abbiamo pensato un contenitore in cui i ragazzi potessero vivere la scuola a 360 gradi. Un contenitore che nasce per fronteggiare la necessità di avere nuovi spazi in un periodo di emergenza Covid, ma che rimarrà alla scuola per affrontare in maniera più innovativa la vita scolastica di ogni giorno. Non dobbiamo più pensare ad una scuola ancorata nel passato, ma guardare avanti, nel futuro. Pensare all’innovazione didattica con strumenti e spazi che favoriscano lo sviluppo di competenze trasversali dei nostri ragazzi. Siamo molto orgogliosi di quanto abbiamo realizzato, e il fatto che la ministra dell’Istruzione Azzolina abbia apprezzato il nostro lavoro ci spinge a non fermarci e continuare su questa direzione”.





“Inaugurare “Arcipelago”, la nuova tensostruttura scolastica del liceo Pascasino, significa fare un passo in avanti per tutti. Da oggi ragazze, ragazzi, docenti e personale scolastico avranno a disposizione uno spazio moderno che permetterà di rispettare distanziamento quando riprenderanno le lezioni in presenza; che servirà a organizzare le lezioni e tutte le altre attività scolastiche in maniera flessibile, modulare, innovativa; che sarà parte dell’attività didattica e d’incontro anche in futuro, quando ci saremo lasciati alle spalle la pandemia. È sempre una grande soddisfazione quando gli stanziamenti diventano investimenti reali, fatti, opere. Ancora di più lo è quando ciò avviene in maniera partecipata e democratica, su input delle famiglie, degli studenti, degli stessi organi collegiali scolastici. Quest’anno sulla scuola sono state riversate risorse per oltre 7 miliardi di euro, un considerevole sforzo del quale l’intervento sul liceo di Marsala è parte. Per i prossimi tre anni, con il Recovery Plan, contiamo di fare di più, molto di più. Siamo alla vigilia di un cambiamento epocale che investirà l’istruzione pubblica in Sicilia come nel resto del Paese”: così Vittoria Casa, Presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione.

“C’è un dibattito in corso su cosa significhi concepire la scuola come priorità. A me sembra semplice: significa investire ingenti risorse sulle giovani generazioni, dare aule multifunzionali, strumenti didattici, conoscenze al passo con la modernità, ma anche trasporti adeguati, strutture sportive, sani spazi di convivialità. E farlo ovunque, nelle grandi metropoli come nelle piccole cittadine. Il prossimo appuntamento con i fondi europei sarà quindi determinante per costruire il futuro che abbiamo sempre voluto” conclude la presidente Casa.