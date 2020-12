Coronavirus: l'aumento dei contagi per le feste di Natale mette a rischio la riapertura delle scuole il 7 Gennaio

14/12/2020 11:07:00

L'allentamento della tensione, sul fronte del coronavirus, ha portato molte persone ad abbassare la guardia. La sensazione è che a Natale, nonostante le restrizioni, ci sarà un aumento di contagi, che porterà ad una crescita della curva a Gennaio, per una possibile terza ondata. A farne le spese, ancora una volta, potrebbero essere gli studenti delle scuole superiori. Dovrebbero rientrare in classe il 7 Gennaio.

Il rientro a scuola il 7 gennaio per il 75% degli studenti delle superiori è quanto previsto dal Dpcm del 3 dicembre.

“La scuola va difesa, rappresenta sia il presente che il futuro. Serve responsabilità, Natale non deve diventare una seconda estate, la scuola lo potrebbe pagare a gennaio. Ancora paghiamo gli effetti di comportamenti non corretti nei mesi estivi”, così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, all’Agorà digitale del Movimento Cinque Stelle organizzata dagli attivisti dei pentastellati in Puglia.

Qualche dubbio, sotto forma di avvertimento, è arrivato dalla ministra anche nei giorni scorsi: “Come sapete, il nostro obiettivo è quello di far tornare a scuola in presenza, subito dopo le feste, anche le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Questo però dipende da noi“, scrive Azzolina. Per questo gli italiani “sono chiamati a fare dei sacrifici“, non solo “per evitare un nuovo lockdown, ma anche per tornare al più presto a scuola“.

“Alla luce di un sicuro aumento del rischio di assembramenti dovuto al periodo delle festività e alle raccomandazioni alla prudenza e responsabilità del Cts, occorre valutare l’adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi”: è quanto emerso nel corso di una riunione dei ministri Pd con i capigruppo di Camera e Senato, il segretario Zingaretti e vicesegretario Orlando.

La certezza di una ripartenza il 7 gennaio inizia a farsi forse più fragile, visto che si dovrebbe rientrare a ridosso delle festività, proprio quando potrebbe arrivare la terza ondata.

Il commissario straordinario, Domenico Arcuri, ha però ribadito che le scuole riapriranno tutte il 7 gennaio, in presenza, con l’eccezione delle superiori che avranno il 25% delle lezioni a distanza.