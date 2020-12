Prenota il 19 dicembre un trattamento osteopatico col Dott. Falcone. Articoli in offerta al Centro Salute Ortopedia

16/12/2020 10:05:00

L’osteopatia è una terapia manuale complementare alla medicina tradizionale. È incentrata sulla salute della persona piuttosto che sulla malattia. Si avvale di un approccio causale e non sintomatico, ricercando le alterazioni funzionali del corpo che portano al manifestarsi di segni e sintomi che possono poi sfociare in dolori di vario genere.

Il trattamento osteopatico mira a ristabilire l’armonia della struttura scheletrica, al fine di permettere all’organismo stesso di poter trovare un proprio equilibrio ed il proprio benessere. Questo “tocco” diagnostico e terapeutico si rivolge a bambini nati da pochi minuti, sino ad anziani in età molto avanzata. Infatti, in ogni fase della vita, quando l’equilibrio è perturbato, l’osteopata è una risorsa preziosa. In condizioni di stress, che può provocare insonnia, cefalea, cervicalgia, gastriti, coliti, dismenorrea ecc, l’osteopata rimette il corpo in condizioni di ritrovare l’omeostasi, quindi la “salute”.

A tal fine è stata fissata, nella data del 19 dicembre prossimo, una giornata speciale che consentirà - esclusivamente su prenotazione - di effettuare una visita col Dott. Luigi Falcone, osteopata del Centro Salute Medical Center, ad un prezzo agevolato.

Ricordiamo che il Centro Salute Medical Center garantisce un servizio sanitario puntuale, senza lunghi tempi di attesa, accurato e attento alle norme igienico-sanitarie previste per la prevenzione del contagio da Covid_19.

Per informazioni e prenotazioni:

Inoltre, visto l'approssimarsi delle festività natalizie, e per coloro i quali non avessero ancora trovato il regalo giusto per i propri cari, il Centro Salute Ortopedia ci invita a lasciar perdere le solite pantofole, ma a regalare "salute" e "confort" con le pantofole ortopediche, in promozione per tutto il mese di dicembre 2020. Acquistando due paia di pantofole il secondo lo paghi a un prezzo speciale.

Centro Salute Ortopedia si trova a Marsala in via Sanità n. 2, telefono 0923 36 37 58.