22 dicembre: giornata della prevenzione cardiovascolare. Il Black Friday del Centro Salute continua!

Il Centro Salute è attento ai nostri bisogni, per questo motivo anche a dicembre ha rinnovato le giornate preventive a prezzo agevolato. Garantendo sempre la sicurezza e il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per prevenire il contagio da Covid_19, puntualità e nessun tempo di attesa.

Il 22 dicembre, infatti, al Centro Salute – Medical Center è la giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare. Tutti i pazienti che prenoteranno una valutazione cardiologica (visita+ECG+ ecocardiogramma) presso Medical Center saranno sottoposti gratuitamente ad un’indagine vascolare tramite ecocolordoppler dei tronchi sovraortici. Le visite cardiologiche saranno effettuate dal dottor Antonino Saladino, medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare con esperienza in cardiologica clinica ed ecocardiografia.

Per informazioni e prenotazioni:

Centro Salute - Medical Center: Corso Gramsci, 157 – 91025 Marsala TP

Tel: +39 (0923) 1855079 - Cell.: +39 329 854 8311

Sito internet: www.ilcentrosalute.it

Facebook: www.facebook.com/ilcentrosalute

Instagram: www.instagram.com/ilcentrosalute.it

Invece, presso il Centro Salute - Ortopedia, il Black Friday continua anche adesso. Approfitta delle offerte del mese di dicembre.

Le poltrone relax sono una comodità per tutti, grazie alle loro numerose funzionalità, ma sono un supporto prezioso per persone anziane o con mobilità ridotta… e potrebbero essere anche un graditissimo regalo di natale per tutti i vostri nonni. Durante l’acquisto di una poltrona relax, oltre all'estetica e al comfort della seduta vanno tenute presenti anche alcune caratteristiche fondamentali – per non sbagliare acquisto.

5 consigli per scegliere la migliore poltrona relax:

✓ Altezza e peso della persona: è molto importante che la persona tocchi con i piedi per terra quando si trova in posizione seduta. Rispetto al peso, invece, occorre prestare attenzione alle capacità meccaniche della poltrona: questi ausili, infatti, generalmente hanno una portata di circa 100-120 kg; se la persona che la utilizzerà supera questo peso, è opportuno scegliere una poltrona relax con una seduta più larga e con meccaniche rinforzate e motori più potenti.

✓ Motori: criterio importante che determina la tipologia di movimento. Con un motore è consentito un movimento in contemporanea di schienale e pedaliera, con due motori è possibile muovere separatamente schienale, pedaliera e la funzione alzapersona.

✓ Batteria: alcune poltrone relax sono provviste di batteria ricaricabile e possono essere utilizzate senza filo (in genere per un massimo di 60 cicli completi).

✓ Esigenze mediche: i motivi per comprare una poltrona relax possono essere diversi, dalla semplice ricerca di un maggiore comfort a vere e proprie esigenze mediche. Le poltrone certificate come Dispositivo Medico godono dell’IVA agevolata del 4% previa presentazione del certificato medico.

✓ Spostamenti: la maggior parte delle poltrone relax è dotata di kit roller, piccole ruote che permettono di spostare l’ausilio da una stanza all'altra, per esempio per poter fare le pulizie, ma che non possono essere utilizzate per muovere la poltrona quando vi è seduta sopra una persona.

Centro Salute - Ortopedia si trova a Marsala in via Sanità n. 2, telefono 0923 36 37 58