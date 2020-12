Covid, la variante inglese fa paura. L'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna

20/12/2020 16:17:00

Quando i Paesi europei si stanno preparando alla campagna di vaccinazione anti-Covid ecco che viene notata una mutazione del virus, la variante inglese del Covid che adesso comincia a fare paura.

La nuova variante di Coronavirus scoperta in Gran Bretagna è stata individuata anche in Danimarca e Australia, oltre che in Olanda, ha reso noto l'Oms alla Bbc.

Una riunione tra Parigi, Berlino e l'Unione europea è prevista per oggi, annuncia l'Eliseo.

Il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, ha riferito, parlando a Sky News, che la nuova variante individuata nel Regno Unito è "fuori controllo". "Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Purtroppo la nuova variante è fuori controllo. Dobbiamo metterla sotto controllo".

L'Olanda ha già sospeso i voli con il Regno Unito, sulla stessa direzione stanno andando anche Francia e Germania. L'Italia chiude i collegamenti con la Gran Bretagna. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto che il nostro Paese 'sospende i voli con la Gran Bretagna'. "Il Regno Unito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali", ha annunicato su Facebook il ministro.

"Sappiamo che" il nuovo virus "è piu veloce, non sembra fare maggiori danni sugli individui,ma un virus più veloce aumenta il numero dei contagiati. Dalle prime informazioni sembra che i vaccini possano funzionare anche su questa variante, ma queste informazioni devono essere rese più solide, i nostri scienziati devono indagare, per questo prendiamo questa misura precauzionale", cioè il blocco dei voli dalla Gran Bretagna. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza a Mezz'ora in più su Rai3, che ha firmato l'ordinanza di sospensione aerea con il Regno Unito.