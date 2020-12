Scrive Giuseppe, sul natale, la salute e il cibo OGM

21/12/2020 12:00:00

Ho letto l'articolo di Marco Marino sul libro di alessandro Cutrona e trovo che il potere domina il sapere tramite la Biotecnologia.

Cosi Affrontiamo il Natale con il cuore di Maria, libero dal male, accogliente, pronto a ospitare Dio.

Basta consumismo afferma, durante l’Angelus, Bergoglio: “Il consumismo ci ha sequestrato il Natale”.

Il consumismo e l’inquinamento sono uso non razionale delle risorse che la natura ci offre.

Il Consumismo e l'inquinamento sono frutto della biotecnologia e ci hanno sequestrato trasformandoci in OGM.

Occorre prendere atto che la pandemia ci mostra che solo il cibo sano consente di avere una buona difesa immunitaria, l'OGM No.

Gesù è in noi e rinasce quando il nostro cuore è libero dal male .

Sin da bambino ho sempre amato la campagna, la natura ed i prodotti che ci consegna.

Mio Padre, medico, e mia Madre, insegnante, mi hanno permesso di coltivare la terra ed io, pur studiando legge e svolgendo la professione forense, amo gli alberi ed amo coltivare, insieme ai miei due fratelli, la terra.

Credo che il regolamento CE n. 1333/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che introduce e consente, per il “dio denaro” (uso d piccola), l’uso degli additivi tecnologici è altamente dannoso per ogni essere e soprattutto per l’acqua, la terra, l’aria, il cibo e la Salute.

Lo Stato rappresenta per me la Madre ed il Padre e, pertanto, il Governo e Bergoglio devono tutelare la salute dei loro figli contrastando l’uso degli additivi e dei glifosati con lo stesso impeto e pressione che usano per il covid 19.

Credo, per l’amore che nutro continuamente per la natura, che oggi :

Governo e Bergoglio devono diffondere il rispetto nel presente per onorare la dignità di ogni essere umano, di ogni essere vegetale e di ogni prodotto alimentare.

Governo e Bergoglio non possono pensare che continuare ad indebitarci senza avere la visione del presente e la visione del futuro, è dannoso.

Governo e Bergoglio devono dire che Il cibo deve essere sano perché è medicina di vita. La piramide alimentare va rispettata con la sana alimentazione.

Governo e Bergoglio devono affermare che Occorre utilizzare solo additivi naturali (aceto, sale, limone) e consumare cibo fresco nel rispetto delle risorse naturali per garantire la responsabilità intergenerazionale e per garantire il rispetto delle aspettative di ogni essere.

Il grano ed il cibo devono essere curati come ogni individuo cura il proprio figlio, la propria pianta nella consapevolezza che siamo tutti eterni custodi e non DEI in visita sulla terra!

La crisi sanitaria globale mostra ai Governi ed a Bergoglio il danno che noi umani terrestri stiamo commettendo nei confronti della natura e dell’ambiente che ci circonda.

Affrontiamo il Natale con il cibo sano. Buon Natale

Giuseppe Mantia