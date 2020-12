Coronavirus, risale la curva dei contagi in Sicilia (894). I dati di oggi

22/12/2020 19:43:00

Risalgono i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Sono 894 quelli registrati oggi. Torna dunque a crescere la curva dei contagi anche se con oltre 2000 tamponi in più effettuati. Il tasso di positività è al 10,2%. Nell'Isola si sono registrate ventidue vittime. Dopo due giorni in aumento scendono i ricoveri.

Con i nuovi casi sono a 33.492 gli attuali positivi, con un decremento di 411 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.235 siciliani, 32 in più rispetto al dato complessivo di ieri; 1.059 dei quali in regime ordinario, 27 in meno rispetto a ieri; 176 in terapia intensiva 5 in meno sempre rispetto a ieri.

I guariti sono 1283. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania 285, Palermo 150, Messina 199, Ragusa 21, Trapani 42, Siracusa 72, Agrigento 36, Caltanissetta 48, Enna 41.