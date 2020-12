Open Day online all'Alberghiero di Erice

22/12/2020 02:00:00

Venerdì 15 gennaio 2021, dalle ore 17 alle ore 19 circa, si terrà l’Open Day Online all’Istituto per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “I. e V. Florio” di Erice. In linea con le norme anti-Covid, sulla piattaforma Meet, all’indirizzo Meet.Google.com/nzm-kjms-sia, saranno presentati gli indirizzi di studio e il piano dell'offerta formativa a genitori e futuri alunni, per farsi conoscere, e scegliere, in vista dell’anno scolastico 2021/2022.

Intanto, proprio per presentare la scuola e rendere note le esperienze di successo degli ex alunni dell’Alberghiero che oggi svolgono una professione importante in strutture di rilievo in tutta Italia, è stato promosso un video che descrive le potenzialità dell’Istituto e che raccoglie le testimonianze dei protagonisti, che si può visionare al seguente link https://youtu.be/ll2_yC4EiHU

Nel video si fa cenno anche alla volontà di recupero della tradizione gastronomica ericina, con un riavvicinamento alla sua memoria, ad opera dei giovani studenti dell’Istituto "Florio" che nel Borgo antico ha la sua sede storica a Palazzo Sales e che a breve potrà fruire dell’ex Convento San Carlo come convitto: un fil rouge che legherà le nuove generazioni alla storia. Lì sorgerà la prima Scuola Albergo in Sicilia gestita dagli alunni, che daranno informazioni sugli itinerari naturalistico, elimo punico, e delle chiese. E che saranno pronti a ospitare le delegazioni straniere loro partners nei progetti Erasmus

“Ci ritroviamo a inizio 2021 - dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – per presentare le opportunità formative del nostro Istituto e accompagnare i giovani studenti in una scelta consapevole e coerente con le proprie aspettative e attitudini. Il video proposto rende al meglio l’idea di quanto sia ricca la varietà della formazione offerta dall’Alberghiero Florio”.