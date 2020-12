Coronavirus, contagi in calo nell'Isola. Aumentano le vittime (26)

24/12/2020 18:39:00

Nuovamente in calo i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, sono 853 quelli registrati oggi, in calo rispetto all'incremento di ieri quando erano 932 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 8.135 e il tasso di positività è del 10,5%, aumentato leggermente rispetto a ieri quando era del 10% circa. Tornano a crescere invece i decessi: 26 oggi, rispetto ai 10 di ieri. Il totale dei morti da coronavirus in Sicilia è di 2.239.

Sono 33.380 gli attuali positivi, con una diminuzione di 234 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.181 siciliani, 23 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1.008 dei quali in regime ordinario, 20 in meno rispetto a ieri; 173 in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 1.061.

Così sono distribuiti i contagi nelle province dell’isola: Catania 269, Palermo 228, Siracusa 87, Messina 77, Trapani 66, Ragusa 37, Agrigento 33, Enna 29, Caltanissetta 27.