Libri e kit didattici per gli alunni dell’Istituto “Abele Damiani” di Marsala

25/12/2020 08:00:00

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Abele Damiani” di Marsala è la prima scuola in provincia di Trapani che ha provveduto alla distribuzione di supporti didattici disciplinari a circa trecento alunni delle classi prime, seconde e terze, compresi gli allievi convittori che alloggiano al “College Damiani”.

Dopo aver fornito oltre trecento strumenti digitali tra pc portatili, tablet e schede Sim, per supportare la didattica a distanza, grazie al Progetto PON/FSE “Libri per tutti al Damiani”, la scuola ha potuto acquistare anche libri, dizionari, materiali e kit didattici da concedere in comodato d’uso agli alunni in condizioni di svantaggio e non.

"In una fase storica di grande difficoltà come quella che stiamo vivendo - si legge in una nota dell'Istituto - accentuata dalle conseguenze della pandemia, il progetto avviato dall’Abele Damiani si prefigge come obiettivo principale quello di garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, con misure orientate alla giustizia sociale e all’affermazione delle pari opportunità. Potranno beneficiare di queste risorse anche gli alunni delle scuole secondarie di primo grado che per primi effettueranno l’iscrizione all’I.I.S.”Abele Damiani” (Tecnico Agrario, Professionale Alberghiero e Professionale per l’agricoltura e l’ambiente) per il prossimo anno scolastico. La sfida accolta dall’Abele Damiani è quella di creare una scuola sempre più inclusiva, capace di dare a tutti gli alunni gli strumenti di cui necessitano secondo un principio di equità: una scuola per tutti".