Coronavirus in provincia di Trapani, gli aggiornamenti del 28 Dicembre : 11 vittime, contagi giù

28/12/2020 13:28:00

Crollo dei contagi, 600 in meno, in provincia di Trapani per il solito riallineamento dei dati dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Contagi giù ovunque e pochi tamponi fatti. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, scendono i ricoveri nei reparti Covid.

Ci sono anche undici vittime in più.

Alla data del 28 Dicembre 2020 il totale delle persone positive al covid-19 è di 1137. Al momento, nel trapanese, ci sono 12 persone in terapia intensiva e 95 ricoverate non in terapia intensiva.

Le vittime sono 126.

I tamponi parziali effettuati sono 433, mentre i tamponi per la ricerca antigene 86. Totale dei guariti 4537.



Il numero totale delle persone attualmente positive nella Provincia di Trapani è così distribuito per città:

Alcamo 132; Buseto Palizzolo 1; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 16; Castellammare del Golfo 14; Castelvetrano 59; Custonaci 6; Erice 55; Favignana 14; Gibellina 14; Marsala 208; Mazara del Vallo 285; Paceco 19; Pantelleria 2; Partanna 425; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 4, Santa Ninfa 0; Trapani 224; Valderice 29; Vita 0, San Vito Lo Capo 7; Petrosino 12.