Coronavirus, giù i contagi nel trapanese (1137).  Aumentano di poco i ricoveri in Sicilia

29/12/2020

Crollano i contagi in provincia di Trapani. Sono 600 in meno, a seguito di un nuovo riallineamento dei dati dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Contagi giù ovunque e pochi tamponi fatti. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, scendono i ricoveri nei reparti Covid.

I dati nel trapanese - Ci sono però anche undici vittime in più. Il totale delle persone positive al covid-19 è di 1137. Al momento, nel trapanese, ci sono 12 persone in terapia intensiva e 95 ricoverate non in terapia intensiva. Le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 126. I tamponi parziali effettuati sono 433, mentre i tamponi per la ricerca antigene 86. Totale dei guariti 4537. Tra le città con più contagi c'è ora Mazara del Vallo con 285 positivi. Il numero totale delle persone attualmente positive nella Provincia di Trapani è così distribuito:

Alcamo 132; Buseto Palizzolo 1; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 16; Castellammare del Golfo 14; Castelvetrano 59; Custonaci 6; Erice 55; Favignana 14; Gibellina 14; Marsala 208; Mazara del Vallo 285; Paceco 19; Pantelleria 2; Partanna 25; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 4, Santa Ninfa 0; Trapani 224; Valderice 29; Vita 0, San Vito Lo Capo 7; Petrosino 12.

Il primo vaccinato di Castelvetrano - Pietro Andrea Accardo, è il primo cittadino di Castelvetrano ad essersi sottoposto al vaccino anti-covid. 53 anni, medico specializzato in ematologia, presta servizio al Centro Trasfusionale del "Paolo Borsellino" di Marsala. Ieri mattina, dopo il turno in ospedale è andato a Palermo e assieme agli altri 9 sanitari dell'Asp di Trapani ha fatto il vaccino presso l'ospedale "Villa Sofia-Cervello". "Mi sono registrato come medico volontario sull'app dell'assessorato regionale alla Salute e ho fatto il mio dovere", le sue parole."Questo momento storico di pandemia va vissuto con la testa e poco col cuore – racconta il dottor Accardo – e mai farsi prendere dal panico". "Il miglior messaggio è l’esempio – conclude – le parole servono a poco".

Dati in Sicilia - Sono 650 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia. E sono 28 i morti. Crescono sia pure di poco i ricoverati in ospedale (ora 1.239, +38) e pure quelli in terapia intensiva (175, +1). I dichiarati guariti sono stati invece 543. Il numero degli attuali positivi è dunque di 33.246 (32.007 dei quali in isolamento domiciliare). Con i 28 morti il numero delle vittime siciliane dall’inizio della pandemia è salito a 2.326. I tamponi processati sono stati 5.693 e dunque il rapporto tra casi positivi e test effettuati è dell’11,4%. Ecco il dettaglio con il numero dei casi complessivi registrati in ogni singola provincia dall'inizio della pandemia e i casi registrati nelle ultime 24 ore. Catania: 26.824 (117), Palermo: 24.835 (187), Messina: 10.059 (112), Ragusa: 6.771 (33), Trapani: 5.762 (3), Siracusa: 5.283 (56), Caltanissetta: 3.760 (89), Agrigento: 3.755 (4), Enna: 3.217 (49).

I dati in Italia - Sono 8.585 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 445. Sono 68.681 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 59.879. Il tasso odierno di positività è del 12,5%, in calo rispetto al 14,8% di ieri. Sono in calo di 15 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri sono 167. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.565. Le persone curate nei reparti ordinari sono invece 23.932, in aumento di 361 unità rispetto a domenica.

Scoperta a Brescia variante simile inglese. Isolata ad agosto agli Spedali Civili - "È stata isolata nei laboratori di Brescia una variante del virus Sars-CoV-2 simile a quella inglese, ma tempo prima rispetto a quanto scoperto in Inghilterra". Lo spiega all'ANSA il professor Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia, ordinario di Microbiologia all'Università degli Studi di Brescia e direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia degli Spedali Civili. "La variante del virus è stata isolata ad agosto su un paziente asintomatico, che non era ricoverato al Civile di Brescia, che era alle prese da mesi con il covid. La situazione ci ha incuriosito e ora possiamo dire che in Italia potrebbe circolare una variante del virus simile a quella inglese. Ma che per tempi può essere considerato un virus antenato di quello inglese". Il professor Caruso poi aggiunge: "Questa variante ha punti di mutazione nella proteina Spike, in posizione 501". Il virologo infine annuncia. "Stiamo lavorando per capire se il vaccino sia in grado di neutralizzare anche questa variazione del virus. Personalmente credo di sì, ma dobbiamo ancora verificarlo".

Nuova proroga per cinema, teatri e palestre - Non c'è pace per i gestori dei cinema e dei teatri, così come per le palestre e per le piscine. Terminate le feste natalizie, infatti, verrà prorogata la loro chiusura. Tutto fa pensare che anche a scadenza del Dpcm, il 15 gennaio, saranno rinnovate le misure che prevedono la sospensione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazi anche all'aperto, così come la chiusura di palestre e piscine.

