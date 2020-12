Coronavirus, su i contagi nel trapanese (1267) e c'è anche "un morto che non è morto"

30/12/2020 14:32:00



Ancora in leggero aumento i positivi in provincia di Trapani. Sono 1267 gli attuali contagiati secondo il bollettino aggiornato ad oggi 30 dicembre 2020.

Nel trapanese sono 4639 le persone guarite dal covid-19, ma oggi si registra anche una curiosità. Sono 132 i decessi, il che non significa che qualcuno è “risorto” visto che ieri il dato totale dei decessi comunicati era di 133, ma nel riaggiornamento del sistema di conteggio, c’era "un morto in più che in realtà non è morto".

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri, 8 sono quelli in terapia intensiva e 98 invece quelli nei reparti covid ordinari. Sono stati effettuati 338 tamponi molecolari (dato parziale) e 183 tamponi per la ricerca dell’antigene.

Ecco come sono distribuiti i positivi nei comuni trapanesi: Alcamo 146; Buseto Palizzolo 3; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 24; Castellammare del Golfo 15; Castelvetrano 62; Custonaci 8; Erice 54; Favignana 13; Gibellina 12; Marsala 262; Mazara 316; Paceco 20; Pantelleria 3; Partanna 28; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 3, Santa Ninfa 1; Trapani 218; Valderice 50; Vita 0, San Vito Lo Capo 8; Petrosino 10.