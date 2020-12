Il 2020 è l'anno della pandemia Sars-Cov2. Ecco le tappe da Whuan al Vax Day

31/12/2020 06:00:00

Da Whuan passando per Codogno e finendo a Roma, dove allo Spallanzani è stato iniettato il primo vaccino anti-covid, sono queste le tre tappe fondamentali del 2020, l’anno della pandemia, “l’anno del Sars-Cov-2”, il virus che ha stravolto le nostre vite, causando ad oggi 1.803.942 vittime nel mondo. In Italia, primo Paese europeo per numero di morti, ne ha causati 73.604 decessi. Tra i fatti dell’anno al primo posto non poteva che esserci il Coronavirus.

Percorriamo le tappe della pandemia del Covid-19: da quando è scoppiata fino all’arrivo del vaccino contro il coronavirus.

Esattamente un anno fa, il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi parlano di un focolaio di una misteriosa polmonite a Wuhan, che poi si sarebbe scoperto essere causata dal coronavirus SarsCov2.

Il 10 gennaio viene pubblicata la sequenza genetica, e il 26 gennaio si scopre essere simile per il 96,2% a un coronavirus dei pipistrelli. Viene confermata la trasmissione del nuovo virus da uomo a uomo e il 23 gennaio a Wuhan scatta il lockdown, mentre il 30 gennaio l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dichiara l'epidemia un'emergenza sanitaria pubblica internazionale.

A fine gennaio 2020, vengono confermati i primi due casi in Italia, si tratta di una coppia di Wuhan atterrata a Milano e in vacanza a Roma, che viene ricoverata allo Spallanzani. Il 18 febbraio il ricovero all’ospedale di Codogno, nel Lodigiano, di un 38enne a lungo ritenuto erroneamente il ‘Paziente 1‘. La prima vittima del Covid in Italia è invece Adriano Trevisan, un pensionato di Vo’ Euganeo, provincia di Padova. In Italia entrano in vigore le prime restrizioni. Undici comuni lombardi vengono dichiarati zona rossa, vengono chiuse le scuole ed infine la Lombardia viene isolata: non si entra e non si esce se non per motivi di lavoro, salute e necessità.

Il Lockdown in Italia - Il 9 marzo in una conferenza stampa, Conte annuncia il lockdown sulla scia della Cina. Dal 10 marzo 2020 in Italia chiudono tutti i negozi non essenziali e si può uscire di casa solo per motivi eccezionali. L’11 marzo l'Oms dichiara la pandemia. In Italia durante il lockdown ci si fa compagnia salutandosi sui balconi e appendendo i cartelli con arcobaleni e la scritta “Andrà tutto bene”.

Salemi zona rossa - In Provincia di Trapani il 24 marzo è la città di Salemi a diventa “zona rossa”. Non si potrà né entrare né uscire. Uffici pubblici chiusi. Divieto assoluto di spostarsi. Troppi 15 casi di Coronavirus, così la Regione ha deciso di chiudere fino al 15 aprile il comune belicino.

Stati Uniti e Brasile i Paesi più colpiti - Donald Trump minimizza sull’epidemia e gli Stati Uniti diventano il Paese con più casi al mondo. Stessa cosa in Brasile dove il presidente Jair Bolsonaro ha assunto varie volte posizioni negazioniste. Entrambi i leader hanno contratto il virus. Anche il premier inglese Boris Johnson a fine marzo 2020 risulta positivo al virus e viene ricoverato. La sua esperienza modifica il modo di vedere il virus e la gestione del virus del Paese. Si passa dall’immunità di gregge all’introduzione di nuove restrizioni.

Trapani covid-free - L’Italia dopo due mesi di chiusura a maggio, inizia a rivedere alcune delle misure che aveva introdotto per contenere l’epidemia. Dal 18 maggio si ritorna quasi alla normalità. A Giugno la provincia di Trapani era "covid - free", prima provincia in Italia senza più contagi, anche se per poche ore.

Il Covid Hopital di Marsala - In estate per salvare il turismo, l’Italia riapre i suoi confini e consente la libera circolazione tra le Regioni. Riaprono sale giochi e scommesse, teatri, cinema, centri culturali. Viene inoltre lanciata l’app Immuni per il tracciamento dei contagi. Ad Agosto riprendono ad aumentare i casi. Nel trapanese a fine ottobre si è superata quota 1000 casi. E ad ottobre l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, dopo la primavera, torna ad essere il Covid Hospital della provincia, garantendo ai cittadini positivi al virus di essere curati, mediante ricovero per via ordinaria o nei casi più gravi in Terapia Intensiva.

In autunno si accelera con le sperimentazioni dei vaccini - Continuano anche le sperimentazioni del vaccino cinese e dei prodotti di Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca. La seconda ondata della pandemia porta l’Italia ad essere il Paese con più vittime e questa volta le restrizioni arrivano più tardi rispetto ad altri Paesi europei.

L'Italia a zone - Il 3 novembre l’Italia inaugura il sistema ‘a zone‘, con restrizioni crescenti in base al rischio epidemiologico. E specie ne periodo delle festività natalizie l’Italia alterna la zona e arancione.

Il 27 dicembre il Vax Day - Intanto c’è il via libera all’uso dei vaccini Pfizer Biontech da parte dell’Ema. Il 27 dicembre è il Vax Day allo Spallanzani a Roma viene effettuata la prima vaccinazione in Italia e stessa cosa a Palermo per la Sicilia. Per il ministro della Salute Speranza per vedere i primi effetti del vaccino sull’andamento dell’epidemia bisognerà attendere la fine del primo trimestre del 2021.