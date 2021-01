Ci scrive Salvatore, sul 2020 e i suoi aspetti positivi

04/01/2021 11:05:00

Leggo post su questo 2020 di ogni tipo, la maggior parte negativi, tutti vorrebbero dimenticarlo, tutti lo odiano, tutti hannop atteso la sua fine con ansia. Senza ombra di dubbio, la pandemia ha fatto delle vere e proprie stragi e tanti affetti sono volati in cielo in modo prematuro e inaspettato, ma dobbiamo essere positivi e guardare anche l'altra faccia della medaglia.

Si perché durante questo anno, abbiamo ritrovato e rafforzato gli affetti a noi più cari, in primis quello dello stare in famiglia, di vivere le nostre amicizie e gli affetti anche a distanza, di chiamare e molte volte videochiamare un amico o un parente che magari non sentivamo usualmente, un po' per negligenza, un po' per mancanza di tempo.

Ci siamo reinventati Masterchef! Personalmente adesso sono cintura nera di Farine, giocando con la loro forza e miscelando i giusti ingredienti devo dire che ho sfornato di tutto!

Sicuramente non saremo diventati degli Chef stellati, visto che gli Chef italiani sono inimitabili, ma almeno abbiamo rispolverato i piatti dell'antica tradizioni culinaria regionale che devono essere preservati in eterno.....si perché il cous cous non dovrà mai estinguersi!

Ci siamo finalmente DIGITALIZZATI! Sentir parlare tanti over 65 e non di Spid, Cashback, Google Meet, Zoom, Teams, Home Banking, Pagamenti contactless e udite udite Netflix significa aver raggiunto un traguardo storico! Le famose frasi "sempre i stesse cose fanno in televisione" o "stasira un c'è nente" si sono ribaltate in "ta virire dru film su netflix, spettacolare" oppure "Ta virire sta serie, bellissima".

Per non parlare del nostro amato smartworking che finalmente è stato introdotto in molte aziende italiane e non dopo anni e della DAD che è stata amata e allo stesso tempo odiata, in perfetto stile "L'amore è bello se non è litigarello"

Siamo diventati (certo qualche mosca bianca in giro ancora c'è) finalmente CIVILI! Adesso sappiamo rispettare le file, le code e soprattutto le prenotazioni.

Finalmente abbiamo incrementato le nascite, si perché abbiamo il DOVERE di mettere al mondo nuovi scienziati, ricercatori, medici, virologi, ingegneri, infermieri (ho citato solo alcune categorie ma qualsiasi lavoro è degno di rispetto) per il futuro di chi un giorno sarà al nostro posto....provate a pensare se non ci fossero stati questi eroi oggi che brutta fine avremmo fatto!

Siamo diventati UMILI, finalmente siamo riusciti in un momento di difficoltà cosi grande ad aiutare anche il prossimo senza nessuna vergogna e mettendo l'orgoglio da parte!

Purtroppo per raggiungere questi "traguardi", il prezzo da pagare è stato alto, molto alto. Quindi la prossima volta, per il bene di tutti, cerchiamo di portare a casa tutto quanto in maniera totalmente gratuita e soprattutto siate responsabili, leggete ed informatevi prima di dire NO!



Salvatore Pulizzi